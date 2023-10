"Note dal Cammino Balteo", si conclude la seconda edizione

Si conclude domenica 29 ottobre la seconda edizione di "Note dal Cammino Balteo", il progetto ideato da Office régional du Tourisme, Consiglio regionale della Valle d’Aosta e Associazione Lingotto Musica, in collaborazione con l'Associazione Chiese Aperte della Diocesi di Aosta, per la valorizzazione dell'itinerario escursionistico che percorre a bassa e media quota la Valle d'Aosta, con un programma di concerti, visite guidate a borghi, castelli, chiese e santuari eccezionalmente aperti, accompagnati da una guida escursionistica e naturalistica.

Sarà Aosta ad ospitare il concerto di chiusura dopo una due giorni di cammino tra Villeneuve, Aymavilles e Gressan alla scoperta delle tappe 17 e 18 del Cammino Balteo: alle ore 18.00, saliranno sul palco del Teatro Splendor Sergej Krylov, al violino, e Alexandra Dovgan, al pianoforte, per eseguire musiche di Schubert, Beethoven, Prokof’ev. Il concerto è gratuito: per prenotare il posto consultare il link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerto-al-teatro-splendor-duo-krylov-dovgan-721205614407?aff=oddtdtcreator

Il giorno prima, sabato 28 ottobre, alle 16.30, nella Chiesa di Saint-Léger ad Aymavilles, si terrà il concerto per flauto, con Rebecca Viora, e arpa, con Anna Artesano, che eseguiranno musiche di Bach, Gardel, Gluck, Ibert, Morricone, Nadermann, Piazzolla, Rota, Satie. Per l'occasione saranno organizzati turni di visita alla cripta. Anche in questo caso, il concerto è gratuito è può essere prenotato al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerto-a-saint-leger-721198623497?aff=oddtdtcreator

Le prenotazioni sono possibili fino a esaurimento posti.

Per i concerti, i posti eventualmente disdetti vengono rimessi a disposizione. Si consiglia pertanto di monitorare il sito Eventbrite.