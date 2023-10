GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stata approvata la costituzione del diritto di superficie a favore della società Monterosa SpA per la costruzione e l’esercizio della linea di trasporto funiviario in servizio pubblico denominata “Passo dei Salati – Indren” nel Comune di Gressoney-La-Trinité.

La Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione e l’Università degli studi di Parma per dei tirocini curriculari presso le strutture dell’Amministrazione regionale.

Nell’ambito della Protezione civile, sono stati approvati dei contributi al Comune di Oyace a titolo di concorso agli oneri derivanti dagli interventi urgenti per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione in occasione degli eventi franosi del 4 e 8 agosto 2022 e al Comune di Pré-Saint-Didier per il concorso degli oneri relativi agli interventi urgenti per assicurare ospitalità alla popolazione colpita dall’evento franoso del 22 dicembre 2022 sulla S.S. 26 per La Thuile.

È stata approvata l’ammissione ai contributi regionali per i danni subiti dai proprietari privati di beni mobili, immobili e loro pertinenze a seguito delle avversità atmosferiche che si sono verificate il 28 giugno 2022, limitatamente al territorio dei comuni di Bard, Donnas, Fontainemore, Hône, Lillianes, Perloz e Pont-Saint-Martin.

Le Gouvernement a approuvé l’octroi d’une subvention en faveur de l’Association “APA – VDA Associazione professionisti dell’audiovisivo della Valle d’Aosta » à titre de concours aux frais pour la réalisation d’une initiative dédiée au 80° Anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l’Autonomie dans le cadre de l’édition 2023 de « Frontdoc – Festival international du cinéma de frontière ».

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata approvata la bozza di convezione per la realizzazione del corso di perfezionamento “Albi illustrati e natura, tra immagini e immaginari. Metodologie e strumenti per la promozione della lettura all’aperto”, anno accademico 2023-2024, tra l’Università della Valle d’Aosta, la Regione, per il tramite del Dipartimento sovraintendenza agli studi, l’Associazione culturale 0432, la Cooperativa e libreria “Tuttestorie” e la Fondazione centro studi storico-letterari “Natalino Sapegno onlus” di Morgex.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Nell’ambito dell’igiene e sanità pubblica veterinaria, sono state approvate le disposizioni applicative della l.r. 4/2012 per il mantenimento della qualifica sanitaria di indenne dalla malattia virale rinotracheite bovina infettiva nel territorio della regione, per il 2024.

Sono stati approvati, poi, il Piano regionale di monitoraggio sanitario su ungulati e carnivori selvatici, per il periodo 1° gennaio– 31 maggio 2024, nell’ambito della stagione venatoria 2023/2024 e lo schema di convenzione con l’Istituto zooprofilattico sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per l’esecuzione del Piano stesso.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stata approvata l’offerta formativa di istruzione e formazione professionale (IEFP) per l’anno scolastico 2024/2025.