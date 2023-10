CVA cresce nel settore dell'efficientamento energetico

Il Gruppo CVA, una delle più importanti realtà italiane nel settore della green energy, cresce nel settore dell’efficientamento energetico, attraverso l’acquisizione in quota maggioritaria di tre società attive in questo ambito: Renewable Technical Solutions S.r.l, Sharenergy S.r.l / Nuova Energia e RS Service S.r.l.

CVA, già attiva nell’efficientamento energetico attraverso la società controllata CVA Smart Energy ed una Business Unit dedicata, consolida così la propria posizione nel settore portando a compimento il progetto di acquisizioni di società target previsto dal Piano Strategico Industriale 2023-2027.

L’investimento complessivo per l’acquisizione delle tre realtà è pari a 45,7 milioni di euro. Il volume d’affari complessivo supera i 58 milioni di euro, l’Ebitda generato dalle stesse è superiore a 9 milioni di euro.

Le operazioni di crescita esterna creeranno nuove opportunità per CVA apportando nuove competenze e certificazioni che, integrate con quelle già consolidate del Gruppo e alla capillarità della forza vendite di CVA, generano possibilità di cross selling, mercato captive e attività di EPC per nuovi impianti rinnovabili. Complessivamente, CVA potrà quindi presentarsi sul mercato in maniera integrata, come operatore 100% rinnovabile con una particolare attenzione al tema dell’efficientamento, avvalendosi di partner flessibili, con un expertise consolidata nei rispettivi ambiti di attività ed una presenza capillare su tutto il territorio italiano.

In dettaglio, le tre società acquisite sono:

- Renewable Technical Solutions S.r.l., Energy Saving Company certificata che promuove attività di efficienza energetica industriale, con installazione e “O&M” di impianti di cogenerazione e trigenerazione e con altri sistemi di efficientamento, dedicati al settore industriale.

- Sharenergy S.r.l. /Nuova Energia, Energy Saving Company certificata attiva nel settore della costruzione, installazione, gestione e manutenzione di impianti idraulici, di riscaldamento ed elettrici, nonché nel settore della riqualificazione energetica degli edifici.

- RS Service S.r.l., attiva nel settore della progettazione, dei servizi integrati, costruzione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici e tecnologici per primari clienti del terziario avanzato in tutta Italia.

Alle tre società, acquisite rispettivamente con quote del 70%, 75% e 70%, sarà garantita autonomia operativa e gestionale, per consentire loro di continuare ad operare con snellezza ed efficacia in un mercato che richiede grande flessibilità. La consolidata posizione commerciale del Gruppo CVA insieme con la sua capacità organizzativa e la sua l’affidabilità finanziaria consentiranno alla piattaforma di crescere rapidamente sul mercato locale e nazionale, in una logica win-win per cui la disponibilità a livello regionale della piattaforma sarà elemento di competitività territoriale e di indotto, avendo le società acquisite trasferito la loro sede legale in Valle d’Aosta.

Giuseppe Argirò, Amministratore Delegato di CVA, ha così commentato: “Con le tre acquisizioni annunciate si concretizza uno degli obiettivi di crescita per linee esterne per rafforzare il posizionamento di CVA nell’ambito dell’efficientamento energetico. Guardiamo con ottimismo alle prospettive di sviluppo nel settore e, per il periodo 2024-2027 attendiamo performance economiche di particolare rilievo, con la generazione di un EBITDA al 2027 pari a 16,9 milioni di euro”.

Enrico De Girolamo, Direttore Generale di CVA, ha così commentato: “Le tre nuove realtà si integrano sinergicamente con le attività implementate da CVA per il Superbonus 110%, il Bonus 70% e le iniziative di trigenerazione, consentendo la creazione di una vera e propria Piattaforma di Efficienza Energetica che rafforzerà significativamente il ruolo di CVA quale operatore di rilievo in questo settore”.