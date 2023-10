Decreto Montagna, un primo passo positivo, Uncem al lavoro per per migliorare il testo in Parlamento

L’esame del ddl Montagna oggi in Consiglio dei Ministri è certamente un positivo segnale. A dirlo e l'Uncem che precisa di accoglierlo positivamente e ringrazia il Ministro Calderoli, con i suoi collaboratori, per il lavoro fatto, condiviso anche in più riunioni con Uncem, e che si farà".

Inizierà l’esame in Parlamento, al quale anche Uncem, come Associazione, sarà chiamata a fare proposte per migliorare il testo.

"Abbiamo - si legge in una nota Uncem - un sondaggio pubblico aperto, on line, sul quale tutti possono inviare proposte, idee, necessità per fare una migliore legge dopo la positiva 97/94, rimasta inattuata. Si uniscono oggi nel ddl azioni sui servizi pubblici, a partire dalle scuole, e misure per lo sviluppo economico.

Non tagliare istituti comprensivi, come invece previsto da altre norme vigenti, è il primo passo. Così sulla sanita, perché sono troppi i medici di base che mancano.La montagna non è margine sterile. È luogo di innovazione. Occorre uno scatto politico. Il ddl è un buon strumento.

Ci sono 200 milioni di euro che stanno andando ai territori e alle regioni, da due anni, con un fondo montagna che solo 10 anni fa venne azzerato. E c’è anche chi ha chiuso le comunità montane, facendo un grave errore. Ora, per fare bene le cose previste nel ddl, anche per misure fiscali e incentivi alle imprese, servono 2 miliardi di euro l’anno per dieci anni. Per una Strategia per la Montagna, in attuazione dell‘articolo 44 della Costituzione, concreta e duratura. A vantaggio delle imprese, per un riequilibrio, contro le sperequazioni territoriali. Per le comunità che vivono in quei territori, che non sono isole, bensì in dialogo con le aree urbane.

E anche questo è un dato politico, insieme con l’organizzazione istituzionale, ovvero come i Comuni lavorano insieme, sul quale il Parlamento dovrà lavorare efficacemente, con visione e lungimiranza, con una idea di Paese. Per il 65% del territorio lavoriamo insieme dico al Parlamento, con Uncem, con i Sindaci”.

Lo affermano Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem e Jean Barocco, consigliere nazionale UNCEM per la VdA, a margine del cdm che ha esaminato oggi il ddl montagna nazionale, che inizia a breve l’esame parlamentare insieme con altri articolati di parlamentari.