L'apprendimento digitale al centro di un incontro presso la Biblioteca Salvadori

Nel mondo in costante evoluzione delle nuove tecnologie, il digitale è diventato una parte integrante dell'istruzione. Lunedì 23 ottobre, a partire dalle 14.30, presso la Sala conferenze della Biblioteca Salvadori ad Aosta, si terrà un importante evento dedicato all'apprendimento digitale intitolato "Creare e Apprendere con il Digitale: Esperienze Intorno alla Scuola Valdostana".

L'incontro è organizzato dall'ISITP Manzetti di Aosta in collaborazione con la Sovraintendenza agli studi della Regione autonoma Valle d'Aosta. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per studenti, docenti e formatori di condividere soluzioni digitali per l'apprendimento, già realizzate o progettate.

Il programma dell'evento includerà le seguenti sessioni:

● Accoglienza e saluti.

● Creazione di progetti e contenuti digitali in classe.

● Rete di robotica: Mindstorms, Mars Exploration, Natale robotico (IS Mont Emilius 2).

● Il progetto CVA Labenergie e la cooperativa scolastica "Enertech" (ISILTP Verrès).

● Intervento del Prof. Gianluca Cane: il Chromebook come dispositivo personale di fruizione per gli alunni con DSA, app ed estensioni specifiche.

● Intervento del Prof. Andrea Camilletti: libro Creativo, esplorando mondi con "Book Creator".

● Esperienze dalle classi 3A, 4A e 5B dell'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni dell'ISIT Manzetti di Aosta, tra cui la creazione di cartoline multimediali su Aosta romana, siti Internet scolastici, sportelli BiblioDigitali, e i progetti "Sky Park", "Pino il cestino" e l'automobilina telecomandata via Bluetooth.

Questo evento è un'opportunità unica per esplorare il mondo dell'apprendimento digitale e scoprire le soluzioni innovative sviluppate dagli studenti e docenti dell'ISIT Manzetti di Aosta.

L'incontro sarà moderato dai Professori Patrizio Aloisio ed Elena Meynet.