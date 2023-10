La Valle d'Aosta scuola di Alpinità - VIDEO

"L’insediamento dei primi reparti di Penne nere nella regione, nel 1873, con l’arrivo delle prime Compagnie Alpine: nella caserma Challant nell’attuale piazza Roncas e al Forte di Bard. Nel 1887 la costruzione della Caserma Alpina, ora Beltricco, in quella che conosciamo ora come Piazza della Repubblica. Una caserma che fu ampliata negli Anni Trenta, per diventare la Caserma Testa Fochi, sede dell’intero Reggimento allo scoppio della Seconda Guerra mondiale". E' uno dei passaggi più significativi del presidente della Regione, Renzo Testolin, intervenuto al 25/o Raduno del Primo Raggruppamento dell’ANA svoltosi ieri e oggi ad Aosta che per due giorni è stata capitale dell'Alpinità.

“Ora la storia degli Alpini continua a essere la storia della Valle d’Aosta - ha sottolineato il Presidente Testolin - e i luoghi che hanno visto la prima presenza militare ora sono rinati come luoghi di cultura e di sviluppo del territorio. Pensiamo al Museo Archeologico regionale e al suo centro espositivo, nell’ex Caserma Challand, al Forte di Bard, polo di promozione culturale e sociale, e alla prossima apertura della nuova sede dell’Università della Valle d’Aosta, nell’ex Caserma Testa Fochi, che aprirà presto le sue porte agli studenti e che potrà essere un elemento di attrazione e di formazione per molti giovani. Tutti questi luoghi sono la testimonianza di un passaggio di testimone importante che ci proietta nel futuro, ma che non interrompe quel filo che ci lega ai valori alpini, a quell’idea di società che ciascun alpino porta con sé e mette a disposizione di tutti gli altri”.

Aosta è stata invasa da una folla pacifica di centinaia e centinaia di Penne Nere in occasione del 25° raduno del primo raggruppamento degli Alpini, coincidente con il centenario della sezione valdostana. Questo evento eccezionale ha portato gioia e vivacità al cuore della città, con tanti Alpini provenienti dalle regioni del Piemonte, della Liguria e dalla Francia, incluso il contributo degli amici Chasseurs de La Haute Savoie.

La sfilata, che è stata il momento clou del weekend di celebrazioni, è partita da piazza della Repubblica, con l'assembramento di una vasta schiera di partecipanti che hanno sfilato per le strade della città. Questi Alpini, con orgoglio nel loro cappello e uniforme, hanno voluto trasmettere un messaggio di pace alla popolazione. Per loro, sfilare in città significa dichiarare con forza: "Siamo qui, con voi e per voi." Le parole di questi Penne Nere incarnano appieno il significato di una missione che va ben oltre il contesto militare e si traduce in uno spirito di servizio alla comunità.

Dopo una sfilata che è iniziata alle 15:45 e ha trovato la sua conclusione in Cattedrale, con una Messa celebrata dal Vescovo Franco Lovignana, il presidente della Giunta regionale, Renzo Testolin, ha riconosciuto il valore dell'eredità che gli Alpini lasciano alla comunità. Ha dichiarato che la nuova università valdostana aprirà le sue porte dove sorgeva la storica caserma degli Alpini, la Testafochi, segnando un importante passaggio di consegne. Gli Alpini consegnano al territorio e ai giovani non solo un edificio, ma soprattutto uno spirito di servizio.

Il Presidente della Regione, Testolin ha voluto sottolineare come "Gli uomini e le donne dell’ANA, sono fortemente legati alla nostra terra dove, oltre ai compiti propri di un’Associazione d’Arma, svolgono un’intensa attività sociale. Un impegno di solidarietà, di accoglienza e di collaborazione con i vari enti per un aiuto concreto e immediato nei momenti di emergenza, come è stato durante l’alluvione del 2000, di cui nei giorni scorsi abbiamo ricordato il 23/o anniversario".

Dopo una sfilata che è iniziata alle 15:45 e ha trovato la sua conclusione in Cattedrale, con una Messa celebrata dal Vescovo Franco Lovignana, il presidente della Giunta regionale, Renzo Testolin, ha riconosciuto il valore dell'eredità che gli Alpini lasciano alla comunità. La nuova università valdostana ha aperto le sue porte dove sorgeva la storica caserma degli Alpini, la Testafochi, segnando un importante passaggio di consegne. Gli Alpini consegnano al territorio e ai giovani non solo un edificio, ma soprattutto uno spirito di servizio.

Il presidente Testolin ha espresso la speranza che questo spirito e la dedizione degli Alpini alla popolazione siano anch'essi trasmessi nel corso di questo passaggio di consegne. Ha riconosciuto con orgoglio che la sezione valdostana dell'Associazione Nazionale Alpini (Ana) ha sempre dimostrato una presenza costante e attiva, offrendo supporto ai più bisognosi e sostenendo la comunità in tempi di difficoltà.

Alla sfilata hanno partecipato oltre 1.500 Alpini, con la fanfara degli Alpini. Oggi la sfilata è inziata da piazza della Repubblica antistante l'ex caserma Testa Fochi e si è conclusa all'Arco d'Augusto.

Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, ha elogiato gli Alpini per aver portato gioia e vita in città, sottolineando come non fosse una semplice marcia trionfale, ma un'occasione di festa che ha coinvolto tutta la comunità. Ha riconosciuto che gli Alpini e la montagna rappresentano una cosa sola e che incarnano valori di bellezza, impegno e speranza che si riflettono nel loro stile di vita.

La solidarietà e l'impegno degli Alpini sono essenziali per migliorare la convivenza civile in città e la cronaca della giornata mette in evidenza l'importante ruolo degli Alpini nella comunità e il significato profondo del loro servizio.