Futuro incerto dei giochi invernali 2040: Il cambiamento climatico mette a rischio le candidature

In un'epoca in cui il riscaldamento globale minaccia le tradizionali location delle competizioni invernali, solo una manciata di Paesi rimarrà idonea ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2040. Come scrive Francesco Carrubba su Lasvolta.it, questa inquietante prospettiva, a lungo accarezzata dal Ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, mette ora in dubbio la candidatura dell'Italia per questa edizione.

Le nevi artificiali sono diventate una risorsa cruciale in un mondo in cui le condizioni climatiche naturali diventano sempre più erratiche. Il cambiamento climatico ha eroso la cosiddetta "affidabilità climatica" in molte sedi tradizionali per gli sport invernali, rendendo il futuro dei Giochi Olimpici Invernali un enigma.

Thomas Bach, il Presidente del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), ha lanciato un allarme che risuona in tutto il mondo. Attualmente, solo una decina dei quindici Paesi precedentemente considerati in "gara" per ospitare i Giochi Invernali del 2040 soddisferà i requisiti climatici nei successivi 17 anni. Questo annuncio getta un'ombra di incertezza sul futuro degli eventi sportivi invernali di portata mondiale.

Il dibattito sulla resistenza di tali competizioni ai mutamenti climatici è in corso da tempo, ma ora si fa più pressante. Le sedi adatte si stanno esaurendo gradualmente, mentre aumenta la dipendenza dalle nevi artificiali per mantenere in vita queste discipline sportive.

Nel contesto della difficile scelta della sede per le Olimpiadi 2030, è stata sollevata la questione cruciale della "sostenibilità" degli sport invernali. Le prime conclusioni di questa indagine, presentate recentemente, delineano un quadro preoccupante: solo 15 comitati nazionali, sparsi su tre continenti, dispongono delle infrastrutture necessarie per accogliere i Giochi Invernali.

Thomas Bach ha annunciato che due Paesi perderanno il requisito di affidabilità climatica per le Olimpiadi 2040 e cinque per le Paralimpiadi previste per marzo. Questa situazione ha spinto il CIO a valutare la possibilità di limitare il numero di Paesi idonei a ospitare i Giochi Invernali.

Nel frattempo, si legge ne Lasvolta.it, il CIO ha assegnato contemporaneamente i Giochi Invernali del 2030 e del 2034. Questa decisione mira a fornire al comitato più tempo per pianificare il futuro delle competizioni invernali, tenendo conto delle crescenti preoccupazioni legate al cambiamento climatico.

In questa delicata fase, tre nazioni europee, ovvero Francia, Svezia e Svizzera, competono per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2030, mentre Salt Lake City, negli Stati Uniti, ha avanzato la sua candidatura per il 2034.

Inoltre, emergono preoccupazioni sulla sicurezza in relazione agli eventi futuri. Parigi ha annunciato l'intenzione di intensificare la videosorveglianza in vista delle Olimpiadi del 2024, suscitando il timore di un controllo di massa prolungato anche dopo la conclusione dell'evento, una questione che richiede una valutazione attenta e approfondita.