L.A Water for wedding, la Stefanenko a Roma Sposa con le ‘ciabattine gioiello’

(Adnkronos) - Essere glamour, comode e d’effetto per l’evento matrimonio. Questa la molla che ha fatto scattare l’idea a Natasha Stefanenko e suo marito Luca Sabbioni di partecipare, con il marchio L.A.Water e le loro ‘ciabattine gioiello’ a Roma Sposa, la mostra di settore più importante d’Italia che si rivolge ad un target attento ed esigente e presenta al grande pubblico la più vasta ed aggiornata panoramica sul mondo del wedding. All’interno del corner della Regione Marche, le imprese marchigiane del settore cerimonie associate alla Cna e a Confesercenti Ascoli Piceno, si sono messe in vetrina nell’ambito della mostra di settore più importante d’Italia. Incontri, contatto con clienti e fornitori o semplici curiosi, il famoso volto televisivo, ex modella, imprenditrice e scrittrice (‘Ritorno nella città senza nome’ il suo ultimo romanzo) Natasha Stefanenko ha intrattenuto, sorriso, fatto selfie nel corner del suo brand. “Intorno alla nostra ‘ciabattina gioiello’, c’è tanto interesse, non solo persone che pensavano al proprio giorno più bello, ma anche tanti addetti al settore che magari vogliono fare un omaggio alle spose. La chiamerei la ciabattina della felicità”, ha detto sorridendo la Stefanenko.

“E noi non potevamo mancare. E’ un oggetto non per la cerimonia del matrimonio vera e propria, a meno che non ci si sposi in spiaggia, e in realtà questo tipo di matrimoni sono in grandissimo aumento, ma per tutto ciò che è connesso al matrimonio, al wedding, dall’addio al nubilato, al viaggio di nozze, o subito dopo la cerimonia per far stare più comode le spose nel loro giorno speciale, anche perché la maggior parte dei matrimoni si celebrano d’estate”. Grazie al coinvolgimento delle associazioni territoriali di Cna e Confesercenti, al contributo della Regione Marche e dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche e al patrocinio di Confesercenti Lazio, la manifestazione che da 33 anni offre ai futuri sposi il vantaggio di scegliere tutti i prodotti e i servizi necessari per una cerimonia indimenticabile vede, da quest’anno, la partecipazione attiva delle Marche del wedding in un esclusivo padiglione all’interno di Roma Sposa con tante aziende come: Anisetta Rosati, Associazione Dimore Storiche Italiane-Sezione Marche, Ceramore, L.A. Water, Loriblu, Paglià Pizza e Fichi, Pin-Up Stars e Sposa Curvy.

Incontri, settore del buon cibo e del buon bere, ma anche sfilate, come quella che ha visto protagoniste 12 modelle con i costumi tutti in bianco, due pezzi e costume intero con la scritta ‘Just married’ in Swarovski dell’azienda PinUp Star di Jerry Tommolini che hanno sfilato con le ‘ciabbatine gioiello’ di L.A Water. “E’ stato un grande successo -ha detto Luca Sabbioni imprenditore e creatore del marchio insieme alla moglie Natasha Stefanenko-. Non volevamo esserci inizialmente in questa fiera, ma poi abbiamo iniziato a capire che poteva essere un’opportunità di business. Inoltre stiamo studiando anche delle novità da lanciare proprio per andare incontro a questa nuova nicchia di mercato. Visto anche la grande ripresa, dopo il periodo del covid, delle celebrazioni e anche della voglia di divertirsi e viaggiare, è stata l’occasione giusta”.