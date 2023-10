Incontro con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone - Castello di Sarre

“Giovani al lavoro – Dialogo con il territorio”, l’evento organizzato dall’Assessorato sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, nell’ambito della rassegna #VDAlavora, sabato 21 ottobre 2023 presso il castello di Sarre, ha visto dialogare il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone con l’Assessore regionale allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile Luigi Bertschy e con Stéphanie Anselmet, giovane imprenditrice del settore agricolo.

Partendo dalla recente riforma del lavoro, diversi i temi affrontati, dalla revisione del reddito di cittadinanza alla necessità di rivedere e potenziare la formazione professionale fino ad affrontare la tematica della carenza di lavoratori attraverso accordi internazionali per favorire il loro ingresso regolare.

Stephanie Anselmet, nel raccontare la sua esperienza nel settore vitivinicolo, ha sottolineato l’importanza per i giovani del lavoro, ma anche del supporto familiare, in una logica meno incentrata sulla perfomance e più sul benessere.

L’assessore Bertschy nel contestualizzare il sistema lavoro nella regione autonoma Valle d’Aosta, ha citato il documento “Alleanza per il lavoro di qualità”, quale punto di partenza per il miglioramento delle condizioni di lavoro del territorio. Si è inoltre soffermato sulla necessità di continuare a valorizzare la formazione professionale come leva per favorire l’ingresso nel mondo lavoro dei giovani.

“Lavoro di qualità significa stimolare il lavoratore, dargli la possibilità di crescere e di raggiungere un equilibrio tra tempo di lavoro e tempo di vita - dichiara l’Assessore Bertschy - Con il Ministro è stato un intenso e proficuo momento di confronto in cui sono emerse le sfide che attendono il mondo del lavoro dei giovani, ma anche le peculiarità del nostro territorio” .

"La Valle d'Aosta ha dei dati e delle performance in termini di occupazione che sono sicuramente migliori rispetto ai dati e alle medie occupazionali del nostro Paese, - ha evidenziato il Ministro del Lavoro Marina Calderone - però questo non vuol dire non tener conto delle specificità del territorio, della necessità di individuare delle politiche per il lavoro che siano soddisfacenti e che possano trattenere i giovani. Io credo molto nel fatto che la formazione possa essere un elemento importante come anche il tema di lavorare al trattenimento dei talenti e far comprendere quanto è importante valorizzare il tessuto economico e produttivo di questa regione".

Il Presidente della Regione Renzo Testolin dopo l'incontro avuto oggi con il ministro del Lavoro Marina Calderone, a margine del convegno tenutosi al Castello di Sarre ha commentato: "Il confronto della Giunta regionale con il Ministro Calderone è stato un momento proficuo e interessante che ci ha permesso di esplicitare alcune questioni che sono già state affrontate negli ultimi mesi e nelle ultime settimane relative a norme di attuazione attualmente all’esame della Commissione paritetica che fanno parte di un percorso di riconoscimento delle possibilità previdenziali per il comparto dei vigili del fuoco e per il Corpo forestale. Inoltre, abbiamo rappresentato la necessità di individuare soluzioni normative che risolvano le criticità riguardanti le Fondazioni valdostane, interessate dalla nuova legge sulle Onlus, che rischiano di chiudere. In ultimo, abbiamo esaminato il problema della carenza di personale in alcuni istituti nazionali presenti sul territorio regionale, quali l’Inps e l’Inail, sollecitando la possibilità di assunzione tramite concorsi in loco anziché nazionali, così come previsto dalla norme di attuazione del nostro Statuto speciale".