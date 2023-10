ÉVANGILE DE DIMANCHE: RENDEZ À CÉSAR CE QUI EST À CÉSAR ET À DIEU CE QUI EST À DIEU

"Est-il permis oui ou non de payer l'impôt à César?". Telle est la question posée par les hérodiens et les envoyés des pharisiens pour mettre à l'épreuve Jésus. Dans les deux classes sociales, il règne un antagonisme irrémédiable. Mais comme le parasite si complait fans la saleté, le faux et l'erreur sont ensemble pour mettre à l'épreuve la Vérité. Pourquoi les ennemis se mettent d'accord contre Jésus? Nous retrouvons le même accord entre Pilate et Hérode qui étaient des ennemis auparavant et qui deviennent des amis dans le procès de Jésus (Lc22,12). S'agit-il de la vraie amitié ou de la solidarité négative? En quoi consiste-t-elle?

1. LA SOLIDARITÉ DANS LE MAL

Tandis que les hérodiens sont partisants pour l'occupation romaine, les pharisiens étant des nationalistes acharnés, ne tolèrent pas cette présence. Curieusement, ils se mettent d'accord pour mettre à l'épreuve Jésus. La solidarité n'est pas une vertu dans la mesure où elle présente deux aspects contraires. S'il existe une solidarité négative comme celle des délinquants qui se mettent d'accord pour voler ou pour tuer, il n'existe pas une vertu négative. La vertu nous élève vers la splendeur de la vérité.

Les hérodiens et les envoyaient des pharisiens, sans être amis, sont solidaires pour piéger le Christ. Déjà l'introduction de la question est adulatoire et hypocrite.

Leur intention est mauvaise puisqu'il existe une dichotomie entre les belles paroles et la malice cachée. Ils affirment que Jésus est l'homme de vérité inconditionnée sans croire en sa parole. La réponse à cette question est fatale. S'il répond qu'il ne faut pas payer l'impôt, il serait considéré comme un troubleur de l'ordre de l'État. S'il répond simplement qu'il faut payer l'impôt à Césare, il décevrait ses disciples qui voient un lui un Messie qui vient "renverser les puissants de leur trone pour élever les humbles".

Il serait donc vu comme un traitre envers le peuple asservi qui lutte pour la justice. Mais le peuple à une expérience d'un faux messianisme comme celui des zélotes représentés par un certain Judas qui provenait de la Gallilée, qui a empêché le peuple de payer l'impôt aux étrangers. Son soulèvement populaire s'est conclut par un bain de sang. Jésus avait répondu aux rescapés du massacre organisé par Pilate contre ces galliléens:"Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux".

La réponse de Jésus qui n'est pas un révolté comme Judas est cependant révolutionnaire. Elle n'est pas un compromis échappatoire au problème. Tout le monde croyant ou incroyant connaît par coeur ce verset:" Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu". Qu'est ce qu'il veut nous dire?

2. LES DEUX REGISTRES DE LA VIE.

La réponse de Jésus nous renvoit au discernement. Il ne veut pas entrer dans les considérations juridiques si l'empire romain a droit d'exiger ou non l'impôt au peuple conquis. En prenant la monnaie d'argent, il montre à ceux qui lui tendent un piège l'effigie de l'empereur césare. Césare Auguste était considéré comme une divinité. Jésus dira au tentateur qui lui demandait de se mettre à genoux devant lui:"Un seul Dieu tu adoreras". En disant: "Rendez à Césare ce qui est à Césare et à Dieu ce qui est à Dieu", il établit une séparation et une distinction entre les deux registres ou deux domaines: le domaine temporel et le domaine spirituel. Saint Augustin parle de la distinction de deux cités, la cité terrestre et la cité céleste. Les deux cités cohabitent ensemble mais diffèrent dans leur finalité.

La cité terrestre est fondée sur l'avidité, l'amour pervers, l'égoisme effréné tandis que la cité céleste est fondée sur Dieu lui-même qui est aussi son bonheur. Selon saint Augustin, la première cité cherche à s'affranchir en vain, car personne ne se suffit et rien ne nous suffit.

La seconde met son espoir dans le Seigneur, "en pleurant le malheur de cette vie et en désirant le bonheur de la vie éternelle"(La cité de Dieu, XX,22).

La mission de Jésus sur terre n'est pas de trancher les parables de ce monde. Il dit à Pilate:"Mon royaume n'est pas de ce monde"(Jn18,36). Il dit à un tel qui lui demande de régler le conflit avec son frère qui accapare toute la propriété: "Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou régler vos partages"(Lc12,14). La raison de son refus est pédagogique. "La vie de l'homme n'est pas assurée par ses biens".

Quant à nos rapports avec l'autorité, Jésus nous enseigne à faire la part des choses. Certes il faut respecter nos autorités, tout en s'abstenant de les adorer. Nous sommes invités à bien utiliser notre don d'intelligence pour bien discerner ce qui convient de ce qui ne convient pas. Lui-même invite Pierre à jetter l'hameçon et le poisson qui sera pris, sera ouvert la bouche qui contient une monnaie, en vue de la donner comme taxe, pour éviter de scandaliser les collecteurs d'impôt(Mt17,27). Jésus n'est pas un syndicaliste qui désobéit aux lois pour réclamer son droit. Dieu seul est le Grand Roi au dessus de tous les rois de la terre. À lui l'honneur, la gloire et la puissance, dans les siècles des siècles.

3. LE CHRÉTIEN EST ÉTRANGER DANS CE MONDE.

Le chrétien pèlerin dans le monde n'est pas esclave de la monnaie de Césare actuelle. Il l'utilise librement pour le soin de sa vie corporelle et pour les oeuvre de charité en évitant de l'idôlatrer. Le citoyen de la cité céleste selon saint Augustin dit à son Seigneur: "C'est toi ma gloire! C'est toi qui me relève la tête", tandis que l'homme qui a mis son espoir en Césare, cherche la gloire dans les hommes qui ne se suffisent pas. Le chrétien est appelé en même temps à obéir aux lois justes de Césare, tout en relativisant son autorité qui dure un instant. Toutefois, il ne peut pas relativiser l'autorité de la sainte Écriture qui nous recommande de "chercher d'abord le royaume et sa justice, le reste nous sera donné par surcroit".

Les anciens qui ont vécu la foi catholique implicite, les justes païens, ou les saints anonymes selon Karl Rahner, croyaient que les âmes des justes après la libération de leur corps corruptible étaient récompensées par les divinités en entrant dans ce que Virgile appelle" les Champs Élysées" qui sont la demeure des bienheureux. Platon appellait le ciel, "la Plaine de la vérité", tandis que l'eschatologie égyptienne contenue dans le livre des morts appellait le paradis "l'Occident", qui veut dire "le jour sans déclin".

L'impératif du Christ de donner à Césare ce qui lui appartient et à Dieu ce qui est à Dieu, invite le disciple à la liberté en vue de servir le Seigneur dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours, pour le Royaume des Cieux. Le vrai culte qui plaît à Dieu est appelé par Joseph Ratzinger "Caritas", tandis que le culte des idoles, de Césare et de sa monnaie est "Cupido". Caritas présente une double direction. La première est l'élévation de l'âme vers Dieu "Summum Bonum" et la seconde permet d'accomplir les oeuvres de miséricorde.

Quant à Cupido, les adorateurs divinisent les choses inférieures et se replient sur eux-mêmes dans leur égoisme. Le citoyen de la cité céleste n'est pas déraciné. Il marche les pieds sur terre, mais l'âme est au-delà des étoiles, selon le sens du mot "désire(desiderium)". Le Seigneur nous dit:"Vous êtes dans le monde sans être du monde". "N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, mais éloignez-vous plutôt de ceux qui tuent le coeur". "N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde". Par conséquent, "Rendez à Césare ce qui est à Césare et à Dieu ce qui est à Dieu".



4. PRIÈRE DE CONFIANCE.

Seigneur Dieu, Père du ciel et de la terre, nous te prions et nous te rendons grâce pour les merveilles de ta création. Que ton Esprit Saint Vienne à notre secours afin que nous soyons libres devant les biens de ce monde pour qu'ils soient utilisés comme moyen et non comme fin, pour aider le pauvre qui invoque et l'orphelin sans substance pour sa subsistance.

Allume-en nous la soif du ciel pour rendre à Césare ce qui est à Césare et à Dieu ce qui est à Dieu. Que nous mettions en pratique le précept de ton Fils bien aimé Jésus Christ qui nous dit: chercher d'abord le Royaume et sa justice, le reste vous sera accordé par surcroît, amen.

Bon dimanche frères et soeurs,

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera