Il sindacato dei giornalisti valdostani chiede i concorsi per gli addetti stampa degli uffici pubblici

Dopo un lungo e meticoloso lavoro svolto in collaborazione con la Federazione nazionale della stampa italiana, la delegazione del sindacato dei giornalisti valdostani ha ufficialmente siglato l'ipotesi di accordo nella mattinata di giovedì 19 ottobre. L'Asva era al tavolo con i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Savt e Uil e di fronte al Comitato regionale per le relazioni sindacali.

Il contratto, che ha raccolto gran parte delle osservazioni tecniche avanzate dall'Asva, è il risultato di un impegno condiviso tra l'Associazione Stampa Valdostana, la Fnsi, e il prezioso supporto del direttore Tommaso Daquanno.

La firma

Il contratto rappresenta un passo avanti fondamentale, in quanto permetterà di inquadrare correttamente i giornalisti impiegati negli uffici stampa del settore pubblico, rispettando la deontologia professionale e offrendo inquadramento e indennità specifiche. Nonostante i passaggi finali con il Comitato regionale per le politiche contrattuali e la giunta regionale siano ancora in sospeso, ci si aspetta la firma definitiva entro una quindicina di giorni.

In attesa di questo passo cruciale, l'Asva auspica che venga istituito quanto prima un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale giornalistico da impiegare negli uffici stampa del comparto unico regionale. Questo nuovo contratto contribuirà notevolmente a completare il personale degli uffici stampa dell'amministrazione regionale, del Consiglio Valle e di altri enti del settore, che da tempo soffrivano di carenza di personale, migliorando così le condizioni di lavoro sia per i colleghi negli uffici stampa sia per coloro che devono relazionarsi con le istituzioni pubbliche ogni giorno.

Alessandro Mano, presidente dell'Asva, insieme al delegato del direttivo per gli uffici stampa, Luca Ventrice (nella foto di Aostasera.it), ha commentato con soddisfazione questo importante traguardo dichiarando: "A oltre due anni e mezzo dall'approvazione della legge regionale, finalmente si riesce a concludere un lungo iter che ha richiesto più tempo del previsto. Quella degli uffici stampa della Pubblica amministrazione è una situazione che aveva necessità di essere normata. L'auspicio ora è che si avvii al più presto il concorso."