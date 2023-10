Un camper esce di strada a Ivery

Un’incidente stradale autonomo, verificatosi a Pont St. Martin in località Ivery stamane intorno le 8,30 ha impegnando il personale del Corpo Valdostano dei VVF.

Un camper è uscito dalla carreggiata, ribaltandosi e adagiandosi sugli alberi della scarpata sottostante.

Il conducente, unica persona coinvolta, è stato estratto dal personale VVF giunto sul posto anche dal Comando di Aosta con la squadra taglio e successivamente consegnato al personale sanitario.

Al momento le operazioni di messa in sicurezza e recupero del veicolo sono ancora in corso per il tramite dell’autogru VVF. Sul posto anche i volontari di Pont St Martin, il 118 e le forze dell’ordine.