Sequestrato pesce scaduto in tre centi commerciali valdostani

Il comando savonese della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera ha condotto controlli nella Val d'Aosta, risultando in sanzioni totali per un ammontare di 21,5mila euro, a carico di tre centri commerciali accusati di vendere pesce congelato scaduto o privo di corretta etichettatura..

In questa occasione, i controlli della settimana corrente hanno portato alla sanzione di tre centri commerciali della Valle. Il Nucleo Ispettivo Pesca ha effettuato un'attività di verifica presso punti vendita che trattavano prodotti ittici, sia freschi che congelati, nei centri commerciali e nei negozi al dettaglio.I risultati degli accertamenti hanno evidenziato che alcuni prodotti esposti per la vendita non erano adeguatamente etichettati e tracciati, non fornendo così le informazioni obbligatorie ai consumatori finali.

Inoltre, in due supermercati, sono stati messi in vendita filetti di baccalà e tranci di pesce spada scaduti da alcuni giorni.

I trasgressori hanno ricevuto sanzioni amministrative che hanno totalizzato 21.500 euro, e il pesce è stato sequestrato per essere successivamente distrutto.La Guardia Costiera continuerà a condurre controlli a tutela della salute dei consumatori di prodotti ittici nei prossimi giorni, coprendo il territorio di giurisdizione della Capitaneria di Porto di Savona, che include non solo la Valle d'Aosta ma anche alcune province della regione Piemonte nell'entroterra.