EUSALP, a Bad Ragaz Forum annuale

Giovedì 19 ottobre, a Bad Ragaz, nel Cantone svizzero di San Gallo, si è svolto l’incontro conclusivo della Presidenza annuale svizzera del 2023 di EUSALP, la strategia europea che riunisce i 7 Stati e le 48 Regioni dell’area alpina.

L’evento, a cui ha partecipato per la Regione autonoma Valle d’Aosta l’Assessore Luciano Caveri, è stato l’occasione per fare il punto sui lavori della strategia e per dare gli indirizzi che guideranno le attività dei gruppi di lavoro (Gruppi d’Azione) nei prossimi anni. Nel corso della mattina, i rappresentanti politici e tecnici delle varie istanze che compongono EUSALP si sono riuniti, nel Forum annuale, per discutere dei cambiamenti che stanno impattando le Alpi e per condividere le quattro priorità strategiche trasversali a medio termine: Digitalizzazione nelle Alpi, Fonti energetiche pulite, Gestione congiunta della risorsa idrica, Miglior promozione dell’economia circolare.

L’Assessore Luciano Caveri è intervenuto alla tavola rotonda sul tema della promozione del digitale sul territorio alpino, per cui la Valle d’Aosta assicura la guida del relativo gruppo di lavoro internazionale. “Alla realizzazione di infrastrutture sulla banda larga nelle aree montane, su cui la nostra Regione ha compiuto importanti investimenti, - spiega l’Assessore Caveri - occorre ora affiancare la fornitura di servizi digitali e formazione a favore della popolazione, non solo in ottica di contrasto allo spopolamento ma anche come politica di sviluppo. All'interno dei confronti che avvengono nell'ambito di EUSALP, inoltre, è molto importante distinguere tra le zone alpine e quelle prealpine o di fondo valle, in quanto i bisogni e le risposte sono spesso diverse. Serve quindi un patto in EUSALP tra aree di montagna e città per raggiungere gli obiettivi prioritari dell'area alpina”.

Nel pomeriggio, nell’ambito dell’Assemblea generale che riunisce i politici della regione alpina e che ha il compito di definire le linee guida della strategia a livello politico, l’Assessore Caveri è intervenuto sostenendo che “nell'ambito della digitalizzazione, oggi si impone in modo dirompente il tema dell’intelligenza artificiale e dobbiamo domandarci se è una evoluzione o una rivoluzione. Anche la Commissione europea sta lavorando per normare l'utilizzo della IA e gestirne i rischi, ma non ho dubbi che sia una rivoluzione i cui benefici devono essere colti da parte dei territori alpini”.

Ancora, l’Assessore ha auspicato, rivolgendosi alla prossima presidenza di turno, che spetta alla Repubblica slovena, “di avviare nel breve termine un confronto sulle seguenti tematiche: i sovraccosti sostenuti dai territori di montagna; l’importanza ricoperta dalle smart communities; la digitalizzazione come settore prioritario di investimento; lavorare ad un patto tra i territori alpini e sub-alpini più urbanizzati presenti nell’area EUSALP; un maggior coinvolgimento del livello politico e, infine, la necessità di una maggiore sinergia tra le azioni attuate nell’ambito di EUSALP e della Convenzione delle Alpi.”

Al termine della seduta, l’Assemblea ha approvato una serie di risoluzioni tra cui una dichiarazione per richiedere alla Commissione europea un aggiornamento del piano d’azione della strategia, che risale ormai alla fine del 2015, nonché l’adozione delle quattro priorità strategiche trasversali per guidare i lavori futuri dei Gruppi d’Azione.