Riapre il secondo Parco archelogico d'Europa

Dopo una meticolosa e accurata operazione di rinnovamento, riallestimento e ampliamento, sia in ambito museologico che museografico, l’Area megalitica di Aosta è nuovamente pronta ad accogliere i visitatori immergendoli in sei millenni di storia riassunti in un ettaro, in un luogo straordinario dove il più antico passato si intreccia con la contemporaneità.

Tante le novità per questo sito eccezionale: dal nuovo ambiente di accoglienza con la sua luce soffusa, alla suggestiva Rampa del Tempo arricchita da elementi tridimensionali, fino alla sorprendente Sala immersiva, per giungere alla nuova Grande Sala delle Stele dove si potranno ammirare 46 stele antropomorfe ritrovate nel sito.

Il percorso museale prosegue nella sezione dedicata alla Protostoria che illustra i grandi cambiamenti verificatisi nell’area all’inizio del II millennio a.C., quando la funzione agricola prende il sopravvento su quella funeraria: si possono osservare numerose orme umane impresse nel terreno arato ritrovate in occasione dei più recenti scavi archeologici. In questo spazio, inoltre, sarà possibile apprezzare il grande tumulo funerario dell’Età del Ferro (I millennio a.C.) con il suo piano di calpestio originale.

Il percorso di scoperta del secondo lotto del sito prevede inoltre un ampio spazio relax, prima di continuare nella zona dove saranno ospitate le esposizioni temporanee.

L’itinerario prosegue al piano superiore dove protagonista è l’epoca romana declinata in due sezioni: una dedicata alla vita quotidiana in ambiente rustico e l’altra alle necropoli scavate nel corso degli anni lungo la strada, al di sotto della chiesa parrocchiale e della scuola materna: si trovano 20 tombe connotate da corredi ricchissimi, nonché da pratiche e rituali funerari molto diversi tra loro per cronologia e tipologia.

Conclude il percorso la sezione medievale che presenta le testimonianze gravitanti intorno alla chiesetta romanica di Saint-Martin.

Da segnalare anche la nuova Sala civica per conferenze e incontri, capace di ospitare fino a 160 persone.

In occasione della riapertura, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 novembre, verranno proposte visite guidate gratuite a cura degli archeologi della Soprintendenza dalle ore 10 alle 18.

In seguito, da lunedì 13 a domenica 19 novembre, saranno organizzate visite accompagnate gratuite con orario continuato 10-18.

È consigliata la prenotazione a partire da lunedì 23 ottobre al link: https://ticket.midaticket.it/<wbr></wbr>sitiecastellivalledaosta/<wbr></wbr>Event/8/Dates

Esprime soddisfazione Cristina de La Pierre, Soprintendente per i beni e le attività culturali: “L’Area megalitica di Aosta è un sito la cui rilevanza storico-archeologica è senza dubbio proporzionale al notevole impegno profuso negli anni da diverse figure professionali per conoscerlo, studiarlo, tutelarlo, valorizzarlo e renderlo fruibile. La data dell’11 novembre 2023 rappresenta sicuramente il raggiungimento di un obiettivo fondamentale: l’apertura al pubblico di un sito archeologico unico la cui visita rappresenterà un’esperienza culturale difficile da dimenticare”.

“La grandiosità e la ricchezza di un sito come l’Area megalitica fanno di Aosta una capitale del megalitismo europeo”, sottolinea Jean-Pierre Guichardaz, Assessore regionale per i Beni e le Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali, che aggiunge: “Con l’apertura di questo sito, il sistema dell’offerta culturale regionale si arricchisce di un gioiello di portata internazionale che, oltre ad impreziosire il patrimonio archeologico cittadino, conferma e rafforza l’identità storico-culturale di un territorio alpino di confine, da sempre luogo di incontro, scambio e contaminazione culturale”.