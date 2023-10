Il concerto di EMMA Pré-ouverture della Saison Culturelle 2023/2024

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali comunica che il concerto di EMMA aprirà la Saison culturelle 2023/2024, sabato 4 novembre 2023, alle ore 21, al Palais Saint-Vincent. Durante la serata Emma ripercorrerà i suoi più grandi successi.

Artista versatile ed eclettica, Emma, all’anagrafe Emmanuela Marrone, è stata consacrata come una delle voci più amate del panorama musicale italiano. È appena uscito il suo nuovo disco di inediti “Souvenir”, anticipato dai singoli di grande successo “Iniziamo dalla fine” e “Mezzo mondo”. Emma presenterà live al suo pubblico l’album con “Souvenir in da club”: 18 appuntamenti speciali in 8 club d’Italia nei mesi di novembre e dicembre.

I biglietti (posto unico non numerato a 30 euro), sono in vendita a partire dalle 13,30 di domani, venerdì 20 ottobre 2023 on line sul sito WEBTIC.IT https://www.webtic.it/index.<wbr></wbr>htm#/home?action=loadLocal&<wbr></wbr>localId=5406

e presso il punto vendita della Saison culturelle secondo il seguente orario:

da lunedì a sabato dalle ore 13:30 alle 18:30

TEATRO SPLENDOR

VIA FESTAZ, 82 - AOSTA -

chiuso la domenica e i giorni festivi

Tel : +39 0165 23 54 10 ; mail : saison@regione.vda.it

L'unedì 6 novembre 2023, alle ore 18,00, al Teatro Splendor di Aosta si terrà la presentazione al pubblico della programmazione della Saison culturelle 2023/2024, alla presenza dell’Assessore Jean-Pierre Guichardaz e del Direttore artistico Giorgio Gallione per conto di Imarts International Music and Arts, incaricata della programmazione della Saison culturelle Spectacle.

La presentazione prevede, dopo la consueta illustrazione del calendario, di offrire a tutti i presenti la possibilità di immergersi fin da subito nello spettacolo dal vivo con la rappresentazione Dervish in Progress, che inizierà appena conclusa la presentazione.

Dervish in Progress vede sul palco Ziya Azazi, coreografo e danzatore turco, in una perfomance in cui la danza diventa acrobazia. I vestiti di scena indossati cambiano forma attraverso rotazioni ipnotiche: non solo costumi ma una vera e propria parte del ballerino.

L’ingresso in sala è previsto dalle ore 17,00 alle 18,00. A seguire l’ingresso sarà possibile solo in galleria.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Per informazioni

Sito internet: www.regione.vda.it

e-mail: saison@regione.vda.it

La Saison Culturelle 2023/2024 è realizzata dall’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta col patrocinio della Fondazione CRT Cassa di Risparmio di Torino