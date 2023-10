FdI VdA il 22 ottobre in diretta con Giorgia Meloni

Ad un anno esatto dall’insediamento del nuovo governo che ha visto la nostra Giorgia Meloni diventare Presidente del Consiglio, Fratelli d’Italia, dopo l’annullamento del precedente evento previsto a settembre indotto dalla scomparsa dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha riprogrammato a livello nazionale su iniziativa dei Gruppi parlamentari di Senato e Camera una giornata per raccontare quanto eseguito nel primo anno di governo di centrodestra.



In Valle D’Aosta, così come in contemporanea avverrà in 19 città di altre 19 regioni, l’appuntamento è fissato domenica 22 ottobre presso l’Hotel Etoile du Nord a Sarre dove alle ore 10,45 si collegherà in diretta da Roma Giorgia Meloni per relazionare circa quanto d’importante finora eseguito dal suo governo e soprattutto delineare i progetti, con i relativi tempi di esecuzione e priorità , per i prossimi 4 anni.



In tale occasione, naturalmente, il Presidente del Consiglio avrà modo di aggiornare i presenti sugli sviluppi dei principali temi di attualità tra i quali spiccano il conflitto in corso dopo la vile aggressione compiuta da Hamas ai danni di Israele e la recente manovra finanziaria varata dal Consiglio dei Ministri.



Dopo l’intervento del Presidente Giorgia Meloni che sarà preceduto dai saluti e da un breve aggiornamento sui recenti fatti e propositi politici locali da parte del coordinatore regionale di Fdi Alberto Zucchi, la giornata proseguirà nel pomeriggio con gli interventi del Presidente dei Senatori di Fdi Sen. Lucio Malan, dal capodelegazione al Parlamento europeo Fdi - ECR On. Carlo Fidanza e dal Vice capogruppo alla Camera On. Augusta Montaruli.



"La presenza congiunta di tali esponenti di spicco che hanno confermato di voler essere in Valle d’Aosta in tale occasione e che si alterneranno sul palco dei relatori testimonia l’attenzione e il rispetto del nostro partito alla nostra regione" spiega Alberto Zucchi.