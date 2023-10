Anche ad Aosta, PCP tradisce gli impegni elettoralii Aosta per la definizi

La Direzione di Area Democratica Gauche Autonomiste che, tramite i consiglieri comunali Luciano Boccazzi e Diego Foti, aveva sollecitato un incontro con il gruppo PCP del comune di Aosta per la definizione del capogruppo ha preso atto ieri sera che di fatto, parte del gruppo, aveva deciso indipendentemente da quelle che potevano essere le indicazioni delle forze politiche.

È sorprendente che, ancora una volta, il PD che a livello nazionale tramite gli organismi politici definisce i capigruppo di Camera e Senato di concerto con il gruppo, a livello regionale pratichi semplicemente l'occupazione dei posti senza tenere in alcun conto importanti indicazioni politiche.

Tra tutte rileviamo la necessità che il gruppo comunale manifesti un'attenzione ai problemi sociali della città che stanno diventando una vera e propria emergenza: le persone vengono sfrattate; diversi cittadini dormono in auto o non riescono ad arrivare a fine mese; il servizio di assistenza domiciliare vede continue dimissioni di operatori e gravi mancanze nel servizio... e questo senza una vera presa in carico, ma continuando ad essere a rimorchio di un governo regionale totalmente assente su questi temi.

In secondo luogo un impegno determinante che stava alla base del programma elettorale e della formazione delle liste di PCP regionale e comunale è stato quello di riconoscere un ruolo fondamentale alle donne in questo processo di cambiamento. Siamo sorpresi che, pur aumentando il numero di donne nel gruppo comunale, ancora una volta gli incarichi, come quello del capogruppo, ricadano su una figura maschile.

Per questa ragione la direzione di ADGA ha inoltre rifiutato l'offerta dell'assegnazione della presidenza della 3^ Commissione al consigliere Luciano Boccazzi per coerenza con la richiesta di una maggiore rappresentanza di genere nei ruoli apicali. Delle cinque commissioni solo una è presieduta da una donna.

Lascia ulteriormente esterrefatti che la componente di RC nel gruppo comunale abbia assecondato questa decisione di cui ADGA non può che prendere atto e sulla quale esprime il suo disappunto.

Continueremo ad impegnarsi nel gruppo e nel consiglio comunale per attuare e rendere vivi gli impegni presi con gli elettori che hanno consentito il grande successo elettorale del gruppo PCP regionale e PCP comunale.

L'esecutivo di ADGA