Fototerapia: tutto quello che c'è da sapere

Quando parliamo di fototerapia come fa in questo articolo si entra nell'ambito della dermatologia che è una branca della medicina fondamentale perché è una branca che si occupa di curare e di diagnosticare tutte le patologie che possono riguardare la pelle, ma anche le unghie per esempio.

Parliamo di patologie di vario genere alcune aggressive e altre meno, e comunque questa branca della medicina si evolve di continuo sviluppando varie tecniche e trattamenti che servono allo scopo, e la fototerapia è una di queste.

D'altra parte tutte le questioni che riguardano la pelle non le possiamo sottovalutare, perché si parla dell’organo più esteso del corpo umano e quello più accessibile esternamente, e nel caso della fototerapia si parla di luce solare, che sempre è stata impiegata per la cura di alcune malattie fin dai tempi antichi.

Nel presente per quanto riguarda questa fototerapia per esempio viene utilizzata per dei trattamenti terapeutici che riguardano quelle persone che hanno un problema di dermatite cronica per capire se rispondono positivamente, e quindi se può essere una buona strada.

In ogni caso la fototerapia riguarda un trattamento che utilizza delle apparecchiature che riescono a riprodurre in maniera artificiale i raggi ultravioletti che serviranno a curare varie patologie come quelle che menzionavamo sopra.

Per quanto riguarda la durata del trattamento dipende molto dalla situazione specifica, ed è sempre il dermatologo che dovrà decidere in base alle condizioni della pelle e anche in base a come la stessa risponde al trattamento perché da quel punto di vista non siamo tutti uguali.

Spesso per esempio potrebbero servire vari trattamenti a settimana per vari mesi per poter risolvere definitivamente con qualche tipo di problematica, e un esempio interessante può riguardare la psoriasi che è una forma di dermatite cronica, però con aspetti alcune volte invalidanti.

Così come la potremo utilizzare per esempio per la micosi fungoide che è un tumore cutaneo o per l'acne che come sappiamo è una dermatite infiammatoria che mette in difficoltà tantissimi giovani uomini o donne che siano, e anche in questo caso la fototerapia può essere davvero molto utile.

La fototerapia viene presa in considerazione dai dermatologi per varie patologie della pelle

Prima di procedere e iniziare il percorso con la fototerapia come spesso succede anzi sempre, è importante la prima visita specialistica dermatologica servirà allo specialista per indagare rispetto ad altre patologie che possono essere associate ad una malattia dermatologica o anche se il paziente per esempio assume dei farmaci, d in ogni caso bisognerà sempre valutare se ci sono eventuali controindicazioni al trattamento.

Consideriamo che possono essere usati vari dispositivi per l'emissione dei raggi UV, dipendendo anche dall'area del corpo da dover trattare.

Di certo parliamo di un trattamento poco invasivo che può essere benefico anche per i bambini oltre che per gli adulti, e soprattutto è adatto anche alle donne incinte.

In ogni caso se abbiamo un professionista di fiducia ci saprà orientare e spiegare se può essere un trattamento che ci potrebbe essere per qualche motivo utile.