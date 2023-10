Sono molte le persone che ogni giorno, sia per casa loro o per un altro locale di proprietà, devono informarsi sul servizio di disinfestazione striscianti, e parliamo di questi insetti che possono portare problemi anche abbastanza rilevanti.

Teniamo presente quando si fa riferimento agli insetti striscianti si sta parlando per esempio delle blatte, e degli scarafaggi che sono dannosi per qualsiasi ambiente e soprattutto possono essere veicoli di malattie infettive sia per gli uomini che per gli animali domestici quando ci stanno.

Ritrovarsi in casa con questi insetti striscianti è sempre un grande problema, ma immaginiamo quanto possa esserlo per esempio quando si ritrovano in un ristorante dove ci sono molte derrate alimentari che questi insetti potrebbero benissimo attaccare contaminandole con tutti i rischi per la salute pubblica, perché in quel caso si guarda di tutela dei dipendenti che ci lavorano all'interno di quel ristorante e anche dei clienti.

E non è un caso che poi in genere i proprietari dei vari ristoranti o altri locali dove si serve da mangiare, e quindi dove l'argomento è ancora più sentito spesso abbiano un'impresa di disinfestazione di riferimento con la quale organizzano degli incontri di monitoraggio in modo da prevenire l'arrivo di questi insetti.

Incontri di monitoraggio che serviranno agli addetti che lavorano nelle imprese in questione a controllare che non ci siano tracce della presenza di questi insetti, questo significa andare a scavare nei vari locali dove si potrebbero nascondere e parliamo dei locali bui, e basti pensare al solaio al garage o alla cantina, dove questi animali trovano rifugio e si nascondono soprattutto durante il giorno.

Ma soprattutto faranno presente che l'attenzione per quanto riguarda l'igiene e la pulizia deve essere massima e intanto dovrebbe essere a prescindere perché si parla di un ristorante, però per quanto riguarda questi insetti è chiaro che sono attratti dai residui di cibo e dalla polvere, e per questo sia un locale è completamente pulito, salubre e igienizzato, saranno meno le probabilità che ce le possiamo di nuovo ritrovare magari nella cantina.

Per telefono non è sempre possibile ricevere un preventivo credibile e dettagliato

Quando si parla di questi argomenti che riguardano la disinfestazione non solo di insetti striscianti, ma anche per esempio di topi o roditori il suggerimento è sempre quello di mettere da parte i classici tentativi fai da te che comportano una perdita di tempo e il tempo è oro visto che poi questi animaletti si riproducono molto rapidamente.

Ma comportano anche una perdita di denaro perché comunque questi tentativi fai da te riguardano l'acquisto di prodotti magari al supermercato o su internet o in un negozio di casalinghi che poi alla fine non ci portano ai risultati che vorremmo, e comunque siamo costretti a spendere altri soldi da dare all’impresa di disinfestazione.

Impresa alla quale possiamo chiedere anche un preventivo per telefono, ma non dobbiamo aspettarci che lo stesso possa essere così preciso, perché poi servirà un sopralluogo per poter avere delle informazioni dettagliate rispetto al progetto di intervento.