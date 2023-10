EUSALP, al via l'ottava edizione del Forum annuale a Bad Ragaz

Giovedì 19 ottobre si svolgerà a Bad Ragaz, comune svizzero nel Cantone di San Gallo, l’ottava edizione del Forum annuale nel quadro della Strategia macroregionale dell'Unione Europea per la regione alpina (EUSALP), organizzato dalla Presidenza di turno svizzera.

L’Annual Forum consentirà, da un lato, ai rappresentanti politici delle regioni alpine europee di confrontarsi sui risultati raggiunti dalla strategia EUSALP nel corso del 2023 e, dall’altro, di analizzare le nuove priorità trasversali sviluppate congiuntamente dai differenti gruppi d’azione EUSALP.

Il Forum segnerà, infatti, la fine di un anno produttivo dedicato al miglioramento della governance della strategia e affronterà insieme le quattro nuove priorità trasversali della strategia macroregionale: promuovere la digitalizzazione delle Alpi come strumento per attualizzare e migliorare la vita delle comunità di montagna, accelerare la transizione energetica per una regione alpina carbon-neutral, promuovere una gestione congiunta delle risorse idriche, dare impulso all’economia circolare. Queste priorità consentiranno ai gruppi d'azione di intensificare la loro cooperazione e di essere più creativi e innovativi adottando un approccio interdisciplinare.

“Ritrovarsi con i colleghi delle altre regioni alpine nell’ambito della strategia EUSALP è sempre un’occasione importante di confronto su temi prioritari e comuni a tutti i territori di montagna, dichiara l’Assessore Luciano Caveri. Accolgo con favore la scelta di Bad Ragaz quale luogo di svolgimento dell’Annual Forum, già sede nel 29 giugno 2021, infatti, della firma della Dichiarazione di intenti dei Governatori delle Regioni alpine. L’Annual forum della Presidenza svizzera sarà, quindi, l’occasione, oltre che per riaffermare le priorità per lo sviluppo delle aree alpine tra cui l’innovazione digitale, anche per definire l’evoluzione della strategia macroregionale stessa per gli anni a venire”.