La "Matterhorn Cervino Speed Opening" è un evento senza precedenti che promette uno spettacolo unico, attraversando due nazioni

La “Matterhorn Cervino Speed Opening, è destinata a diventare una storica competizione di sci alpino che attraversa due nazioni; un evento senza precedenti che promette grande spettacolo”. Giulio Grosjacques, assessore al turismo della Valle d’Aosta commenta così l’attesa per la più grande competizione del mondo che vede coinvolta “in una stretta collaborazione e cooperazione la Regione autonoma Valle d’Aosta, il cantone Vallese, le Federazioni italiana, svizzera e internazionale dello sci”.

Dunque si tratta di “una prima volta assoluta, uno spettacolo imperdibile, mai accaduto in precedenza perché – sottolinea ancora Grosjacques - Matterhorn Cervino Speed Opening è l'unico evento transfrontaliero dell'intero circuito della Coppa del Mondo di sci alpino. Quattro gare di discesa libera che partono in Svizzera, dalla zona della Gobba di Rollin sopra Zermatt e arrivano sul territorio italiano, a Cime Bianche Laghi di Breuil-Cervinia”.

La Matterhorn Cervino Speed Opening è per Giulio Grosjacques “un veicolo di promozione turistica straordinaria perché ci consentirà di far conoscer e apprezzare la Valle d’Aosta anche attraverso le immagini di una competizione sportiva trasmesse in tutto il mondo”.

Le gare maschili sono in programma per il 11 e il 12 novembre 2023, mentre le discese femminili avranno luogo il 18 e il 19 novembre 2023. La pista "Gran Becca," disegnata da Didier Défago, campione olimpico del 2010 di discesa, offre emozioni straordinarie con una lunghezza di 3.700 metri, un dislivello di 885 metri e una pendenza che può raggiungere il 60%. Con una velocità massima stimata di 135 chilometri orari, il pendio regala uno spettacolo unico fatto di curve, saltoni e passaggi tecnici.

Per gli appassionati che desiderano assistere a questa spettacolare competizione, i biglietti sono disponibili sul sito speedopening.com, presso l'ufficio informazioni della biglietteria di Cervino SpA e al tickets point situato al Villaggio Gran Becca. È possibile acquistare un biglietto di sola andata e ritorno per Cime Bianche Laghi, punto di accesso allo stadio, al costo di 18,50 euro presso la biglietteria di Cervino SpA, esclusivamente per i possessori di ticket di ingresso all'area pubblica o alla tribuna dello stadio.

L'area del traguardo a Cime Bianche Laghi può essere raggiunta tramite due impianti, Breuil-Cervinia-Plan Maison e Plan Maison-Cime Bianche Laghi, con un controllo dei biglietti alla stazione di Plan Maison. Solo i possessori di biglietti regolari di ingresso allo stadio possono accedere al secondo impianto di risalita che porta a Cime Bianche Laghi. Dalla stazione della funivia, l'area del traguardo dista 150 metri ed è raggiungibile a piedi in circa 45 minuti. Gli impianti di risalita saranno aperti alle 8.30 e l'ultima discesa è prevista alle 16. Un evento che unisce lo sport, il turismo e l'emozione, rendendo la Valle d'Aosta una destinazione indimenticabile per gli appassionati di sci.