“Chi cerca trova #VDAlavora” è un progetto pensato per far conoscere, a cittadini e imprese, tutti i servizi offerti dai Centri per l’impiego della Regione.

I Centri per l’impiego, comunemente noti come “uffici di collocamento”, sono stati coinvolti, negli ultimi anni, da una profonda trasformazione, grazie alla legge n. 26/2019: non sono più uffici amministrativi per il rilascio di certificati, ma sportelli dove professionisti preparati offrono servizi specialistici sia ai cittadini che sono in cerca di occupazione, sia alle imprese che cercano lavoratori.

La campagna di informazione “Chi cerca trova #VDAlavora”, utilizzerà diversi strumenti comunicativi (sia tradizionali, come pubblicità su carta stampata e affissioni, sia digitali) pensati per raggiungere tutta la cittadinanza, indipendentemente dalla situazione lavorativa, e si articolerà in tre distinti momenti. Appena avviata, la campagna informativa avrà l’obiettivo di veicolare il nuovo ruolo dei Centri per l’Impiego, evidenziando come essi siano al fianco di lavoratori e aziende per sostenerli nei loro bisogni di lavoro e formazione, attraverso esperti nel campo dell’orientamento professionale e nella ricerca di lavoro. Successivamente, si declinerà in modo verticale sui singoli servizi, entrando maggiormente nel dettaglio di ciascuno.

Al termine della conferenza stampa, è stata presentata l’iniziativa “CPI On Tour”, che si prefigge di portare alcuni servizi, in particolare quelli dedicati all’orientamento dei giovani, sul territorio.

Gli operatori dei Centri per l’Impiego, secondo un programma definito che sarà pubblicato prossimamente sul sito web istituzionale https://lavoro.regione.vda.it, si recheranno sul territorio e saranno a disposizione di aziende e cittadini.

“Il mercato del lavoro – dichiara l’assessore Luigi Bertschy - sta vivendo una fase di grandi cambiamenti. I servizi devono adattarsi alle nuove richieste di imprese e cittadini, sia dal punto di vista dell’immagine sia dell’offerta. Per questo abbiamo voluto dar vita a questa campagna che vuole ridurre le distanze tra centri per l’impiego e cittadini e in particolare avvicinare i giovani e i territori più delocalizzati ai nostri servizi, andando anche fisicamente nei comuni, nelle scuole. Un modello dinamico e flessibile che abbiamo ideato e che diventa concreto e politica attiva per raggiungere le persone dando loro le informazioni e le risposte che chiedono” .

E’ possibile consultare tutte le informazioni relative al progetto “Chi cerca trova VDAlavora” al link https://www.vdalavora.it/chi-cerca-trova/, nonché scaricare il digital kit contenente le immagini e i materiali prodotti per la campagna.