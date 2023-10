TRIS DI PEPERONCINO ROSSO

DOPO AVER OCCUPATO LA RAI, ORA IL GOVERNO MELONI VUOLE FARLA SPROFONDARE

La riduzione del canone in bolletta di venti euro farà perdere milioni al servizio pubblico, costringendo i dirigenti a tagliare personale, infrastrutture, produzioni. Una scelta illogica, come quella di lasciar andare via Fabio Fazio.

A SCONFITTA DEI SOVRANISTI POLACCHI FRENA LE AMBIZIONI DI MELONI IN EUROPA

Secondo gli exit poll le elezioni parlamentari con l’affluenza più alta della storia democratica del Paese premiano Piattaforma civica di Donald Tusk, che potrebbe formare un nuovo governo con i centristi di Terza via e la Nuova sinistra.

L’IPOCRISIA DI FIGC (E GOVERNO) SULLA LUDOPATIA NEL CALCIO

Gabriele Gravina ha definito «una piaga sociale» le scommesse dei calciatori, ma fino a pochi mesi fa difendeva il «diritto sacrosanto» di rimuovere il divieto ai siti di betting di sponsorizzare le manifestazioni sportive.