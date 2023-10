Il Consiglio Valle è convocato mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre

Il Consiglio Valle è convocato in via ordinaria mercoledì 25 e giovedì 26 ottobre, a partire dalle ore 9, per discutere un ordine del giorno composto di 61 oggetti, di cui 10 rinviati da precedenti adunanze.

L'Assemblea sarà chiamata ad esaminare una proposta di legge dei gruppi Lega VdA, RV, FI e Misto, che contiene la disciplina e gli interventi a sostegno dei distretti del commercio, di cui è relatore il Consigliere Christian Ganis (Lega VdA) e sulla quale la quarta Commissione ha espresso parere contrario nella riunione del 5 ottobre.

In merito all'attività ispettiva, sono state presentate diciotto interrogazioni, di cui due del gruppo Forza Italia riguardanti, una, la riapertura dell'area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans e, l'altra, le interlocuzioni con gli organizzatori del Giro d'Italia e del Tour de France per il 2024.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha depositato sei interrogazioni: dichiarazioni indirizzate da un Assessore regionale al Presidente di Confindustria; soluzioni per evitare costi aggiuntivi per i pendolari e gli studenti universitari che fruiscono del servizio sostitutivo di autobus tra Aosta e Torino; misure per riportare entro i limiti di legge le sostanze inquinanti conferite nella discarica di Brissogne; strategie per contrastare le occupazioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica; convocazione del Tavolo tecnico regionale di coordinamento e monitoraggio dell'autismo; piena fruizione del diritto alle cure da parte dei cittadini valdostani.

Il gruppo Misto con un'interrogazione chiede informazioni sulle edizioni 2024 del Giro d'Italia e del Tour de France.

Sono cinque le interrogazioni del gruppo Progetto Civico Progressista: gestione della "Maison du Val d'Aoste" di Parigi; ordine del giorno approvato dal Consiglio sul DEFR 2023-2025 rispetto alla percorribilità per tutto l'anno del Piccolo San Bernardo; lavori di realizzazione della telecabina Pila-Platta de Grevon; rinnovo della concessione della funicolare di Saint-Vincent; programmazione di interventi per evitare il congestionamento di piazza Manzetti ad Aosta in vista di un forte incremento del traffico.

Quattro le interrogazioni del gruppo Rassemblement Valdôtain: stato della procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato di 36 funzionari nel profilo di istruttore amministrativo; participation de la Vallée d'Aoste en tant que invité officiel aux célébrations en honneur de Saint François; modalità di computo dei tirocini sostenuti dai docenti disposta dal Regolamento della Commissione didattica del corso di Laurea magistrale in scienze della formazione primaria dell'UniVdA; tutela e valorizzazione della biodiversità agricola e alimentare della regione.

Delle ventuno interpellanze, quattro sono del gruppo Forza Italia: trattazione all'interno del Comitato per la sicurezza pubblica degli episodi di disturbo in alcuni locali pubblici di Saint-Vincent; estensione a tutti i cittadini valdostani delle agevolazioni per l'uso di trasporti pubblici; studio sul tema del disagio abitativo; formazione, strumenti assegnati ed eventuale retribuzione degli Utenti e familiari esperti (UFE).

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha proposto sette interpellanze: interlocuzioni con le società SAV e RAV per eventuali agevolazioni autostradali sul territorio valdostano; valorizzazione delle aree ex Balzano ed ex Tecdis da parte di Vallée d'Aoste Structure; utilizzo della Cittadella dei giovani della bassa Valle in conformità agli obiettivi di progetto approvati dalla Giunta regionale con delibera 1348/2022; mancata copertura della rete internet in numerose aree della regione; tempistiche per la messa a disposizione della "Maison équipée" di Saint-Marcel ai suoi potenziali fornitori; tutela dei requisiti igienico-sanitari presso la Casa rifiugio "l'Arcolaio" previsti dalla deliberazione di Giunta regionale 167/2019 per le strutture socio-assistenziali; carenza di personale nel comparto alberghiero e della ristorazione.

Il gruppo Misto ha depositato due interpellanze, di cui una relativa all'avvio dell'attività del Centro per il sollievo a Gressan e, l'altra, per conoscere le iniziative legate alla Settimana europea dello Sport.

Saranno trattate cinque interpellanze del gruppo Progetto Civico Progressista: costituzione di una nuova Azienda pubblica per i servizi alla persona a seguito del tavolo tecnico politico per la gestione del personale della Società dei Servizi Spa; costi del sito archeologico di via Saint-Martin-de-Corléans e degli scavi dello spiazzo antistante l'ospedale Parini e loro fruizione; apertura della caccia alla pernice bianca e alla lepre variabile; piani di utilizzo del personale ferroviario nel periodo di chiusura della tratta Aosta/Ivrea; riattivazione del reddito di cittadinanza nazionale integrato con il reddito di inclusione regionale.

Il gruppo Rassemblement Valdôtain illustrerà tre interpellanze: stanziamento di risorse destinate all'efficientamento organizzativo degli enti del comparto unico regionale nel prossimo bilancio di previsione; realizzazione dei lavori per il raccordo Aosta Est/Gran San Bernardo; criticità che interessano il tratto della strada statale 26 in corrispondenza dell'accesso alla strada regionale 6 di Champdepraz.

All'ordine del giorno figurano anche 14 mozioni, di cui sette rinviate dalle precedenti adunanze.

Con una mozione, il gruppo Forza Italia chiede un'audizione in quinta Commissione consiliare in merito alla situazione di criticità del coordinamento regionale dell'Anpas.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha presentato due mozioni: interlocuzioni con il Governo italiano per inserire nell'Accordo sulla finanza pubblica il tema della zona franca; avvio di un percorso culturale e amministrativo che conduca alla dedicazione di Aosta "Capitale dell'Alpinità".

Il gruppo Misto ha depositato una mozione per chiedere una proposta di modifica della legge regionale 3/2004 in materia di interventi a favore dello sport.

Sono tre le mozioni del Progetto Civico Progressista: realizzazione della "Casa del volontariato valdostano"; azione di sensibilizzazione dei neo maggiorenni sui temi della violenza sulle donne e dell'abuso di alcool; diffusione di buone prassi attraverso la scelta degli eventi a cui concedere il patrocinio della Regione.

Il gruppo Rassemblement Valdôtain illustrerà sette mozioni: impegno a promuovere, tra le proposte di modifica dello Statuto speciale, il riconoscimento e la tutela del francoprovenzale; organisation d'une séance de la Commission compétente sur les questions de la ville d'Aoste et le Plan régional des transorts; istanza per lo smantellamento dell'elettrodotto Creys-Malville/Rondissone e ripristino ambientale dei siti da esso attraversati; audizione in quinta Commissione dell'Assessore alla sanità su di una serie di temi collegati al Piano della salute e del benessere sociale 2022-2025; azioni per una migliore valorizzazione del progetto "Camminiamo insieme"; individuazione nel prossimo bilancio di risorse per le sponsorizzazioni sportive di atleti appartenenti alle categorie giovanili; mantenimento del sito www.valledaostasport.it per promuovere l'offerta turistico-sportiva regionale.

Infine, vi sono tre risoluzioni rinviate da precedenti adunanze, di cui una congiunta dei gruppi Lega VdA, RV, FI, Misto e PCP, e due dei gruppi di maggioranza FP-PD, AV-VdAU, SA, UV, PlA.