La Digital forensics di cui parliamo in questo articolo intanto è una espressione inglese che significa scienza Forense digitale, e cioè quel ramo della Scienza Forense che si occupa del trattamento dei vari dati digitali quando deve scoprire delle prove informatiche che sono utili all'attività investigativa, e ad esempio potremmo parlare delle investigazioni che conducono i vari investigatori privati, e quindi parliamo di investigazioni private.

Quando ci andiamo a parlare per motivi vari intanto ci terranno a precisare che l'espressione Digital forensics non è un sinonimo di computer forensics perché quest'ultimo include solo la parte PC e supporti di memorizzazione, mentre quello di cui parliamo è un qualcosa di più vasto che riguarda varie arie.

Infatti a parte la computer forensics di cui parliamo più avanti per esempio c'è la Network Forensics che ha l'obiettivo di intercettare un traffico telematico per creare un collegamento tra vari sistemi connessi in rete, oppure potremmo parlare della vehicle forensics che serve come analisi degli autoveicoli.

Oppure potremmo parlare delle image forensics che ha l'obiettivo di migliorare la qualità dei video e delle immagini all'interno del quale ci possono essere informazioni molto importanti per quelle indagini che si sta portando avanti.

Non in ultimo ci avviciniamo all'area informatica prima con la computer forensics che menzionavamo sopra e che riguarda l'analisi e il trattamento di pendrive o laptop computer hard disk o DVD o CD.

Così come poi c'è anche la parte della mobile forensics che invece riguarderà l’analisi su smartphone o tablet o cellulari vari e altri dispositivi mobili.

Questo detto fino ad ora ci spiega la complessità dell'argomento e ci spiega anche il lavoro complesso che portano avanti gli investigatori privati che nel caso in questione utilizzeranno questo sistema per individuare, raccogliere e acquisire, analizzare e valutare e poi presentare i vari dati digitali grazie al supporto di un laboratorio di informatica forense, e conoscendo tutti gli strumenti che devono essere conosciuti in questo contesto.

Gli obiettivi riguarderanno le indagini su reati informatici o commessi con dispositivi informatici, e ormai questi dispositivi sono decisivi in vari filoni di indagini anche penali.

Le varie fasi della Digital forensic sono tutte fasi molto importanti

Noi potremmo parlare delle fasi della Digital forensics in maniera ordinata e nella prima parte l'abbiamo semplicemente menzionata parlando della parte della raccolta e cioè di quel l'acquisizione di reperti informatici potendo smontare computer e server, ed estrarre quello che c'è da estrarre.

Mentre quando si parla di acquisizione si parla di fare copie di hard disk o Acquisizione di tablet, fino ad arrivare da una parte molto complessa che riguarda l'analisi e la valutazione con dei software che giustamente i professionisti devono conoscere a memoria, e che poi gli serviranno alla fine dell'analisi per redigere una relazione tecnica che poi è quel report di cui facevamo riferimento.

Gli investigatori privati possono collaborare con gli informatici forense magari affiancando un avvocato durante le udienze per una strategia difensiva che prevede anche l'aiuto di un professionista per trovare le prove, e quindi diventerebbe una collaborazione tra tre soggetti.