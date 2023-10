Forte preoccupazione per chiusura traforo Monte Biaco

Fino al 18 dicembre, il Traforo del Monte Bianco rimarrà chiuso per lavori di manutenzione che sono stati definiti come "non più rinviabili". Questa situazione avrà inevitabili conseguenze sulla viabilità in Piemonte, e avrà un impatto negativo sull'economia della Valle d'Aosta.

L'economia

Gli imprenditori del Nord-Ovest segnalano che la chiusura del Traforo avrà pesanti ripercussioni sull'economia. Confindustria stima un impatto negativo sul Prodotto Interno Lordo (PIL) della regione intorno al 9,8%, con circa 1500 posti di lavoro a rischio. Francesco Turcato, presidente di Confindustria Valle d'Aosta, avverte: "Più di 100 aziende saranno sull'orlo del fallimento. Questo è un problema che va oltre i confini regionali, riguarda tutte le aziende italiane che esportano in Europa."

Il turismo

Il settore del turismo è destinato a subire le conseguenze della chiusura del Traforo del Monte Bianco. Circa 400 alberghi saranno costretti a fare a meno dei turisti francesi, mentre agriturismi e B&B della zona si troveranno in difficoltà. Luigi Fosson, presidente di Federalberghi Valle d'Aosta, mette in luce un problema più ampio, dichiarando: "Il problema non è tanto la chiusura temporanea del tunnel, ma la mancanza di prospettiva a lungo termine."

I lavori

Per un periodo di nove settimane, il Traforo del Monte Bianco chiuderà i battenti e darà il via a un ambizioso programma di restyling che si protrarrà per i prossimi 18 anni. Gli operai si concentreranno sul rifacimento della strada situata sotto l'asfalto, dove sono posizionati i canali di areazione. Questo imponente progetto di ristrutturazione prevede anche la sostituzione di 76 ventilatori e l'installazione di lampade a led.

La viabilità

La chiusura del traforo avrà un impatto significativo sulla viabilità della zona. Ogni giorno, circa 500.000 automobilisti e trasportatori attraversano il tunnel in entrambi i sensi di marcia. La conseguenza diretta sarà un aumento del traffico sulla tangenziale di Torino e sulla A32 Torino-Bardonecchia, in direzione del tunnel del Frejus, con un conseguente impatto sulla rete stradale e sulle rotte di trasporto.