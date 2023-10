"La scienza non si Rassegna", prossimo appuntamento ad Arvier

Dopo l’appuntamento con le creature della Terra, la Scienza Non si Rassegna prosegue con l’astronomia e l’astrobiologia. Venerdì 20 ottobre alle 20.30 nel Salone Polivalente ad Arvier Fabio Nottebella e Luca Nardi presentano “Giganti Ghiacciati: Sulle orme delle sonde Voyager alla scoperta di Urano e Nettuno”. Il libro, edito da Dedalo nella collana “ScienzaFacile”, sarà in commercio dal giorno stesso e la serata sarà infatti la prima presentazione in Italia.

Ripercorreremo alcune tappe dell’incredibile viaggio delle sonde Voyager “fermandole” sui due giganti Urano e Nettuno, sulle loro lune e sugli immensi oceani che alcuni di questi satelliti nascondono sotto le croste di ghiaccio. Dalla nascita del Sistema Solare ai mattoni della vita, i due autori pongono le sfide del futuro, la ricerca di possibili mondi dove incontrare un ambiente in grado di sostenere primitive forme di vita.

Fabio Nottebella è un professionista nell’ambito delle Risorse Umane, ricopre ruoli di responsabilità in società tech e innovative. È̀ un appassionato studioso di lune ghiacciate. Collabora con l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e cura rubriche social sul Sistema Solare.

Luca Nardi è astrofisico, dottore in scienze planetarie e divulgatore scientifico. Si occupa di divulgazione e creazione di contenuti astronomici sul web. È molto noto su tutti i social network, ma in particolare su YouTube, dove racconta le scienze planetarie e conduce interviste a esperti del settore. Collabora con il Planetario di Roma e con varie testate tra cui Wired Italia.

L’appuntamento sarà trasmesso in diretta sui canali social della Libreria Briviodue.

Al termine dell’incontro sarà possibile acquistare il libro in loco.

Non è necessaria la prenotazione.

La Scienza Non si Rassegna è organizzata da Fabiola Megna in collaborazione con la Libreria Briviodue di Aosta, con il patrocinio dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta ed il sostegno economico della Biblioteca di Arvier.