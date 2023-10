La sconfitta della politica e gli insegnamenti della pandemia

"Oggi vi parlo, con piacere, di questa esperienza un po’ strana perché trovarmi qui ad Aosta, a distanza di 30 anni, a parlare delle stesse cose di cui trattavo negli anni 92-93 è quanto meno sorprendente. Se non deludente. Perché in questi 30 anni effettivamente si poteva fare qualcosa che non è stata fatta. In un modo o nell’altro".

A parlare è l’ingegner Luigi Quaranta, intervenuto venerdì ad Aosta all’incontro promosso dal Comitato ValléeSanté sul tema “Sanità & Ospedali del futuro”. E l’intervento dell’ingegner Quaranta non era casuale perché fu il progettista a cui Valerio Beneforti, all’epoca Assessore regionale alla Sanità, affidò l’incarico per analizzare alcune sedi possibili per insediare il nuovo Ospedale.

"Personalmente sono sempre stato un professionista del “fare” e fare significa, rispetto al “rappezzare”, progettare qualcosa di nuovo per essere sempre attenti all’evoluzione. La vera sconfitta in questa storia, posso dirlo serenamente oggi da ottantenne ancora attivo, è della politica. In 30 anni cos’ha fatto? Ancora oggi siamo qui a cercare di capire se è meglio costruire un nuovo Ospedale in centro aumentando ancora di più le problematiche legate alla localizzazione quando un Ospedale alternativo ha certamente risultati migliori".

Più o meno sullo stesso tono gli interventi dell’architetto Stefano Carera e dell’ingegner Paola Arneodo che ci ha tenuto a sottolineare le criticità cui vanno incontro gli ospedali esistenti rispetto alle raccomandazioni dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità): l’accessibilità per gli utenti, i mezzi di soccorso ed i fornitori, i collegamenti interni ed esterni dei vari servizi ospedalieri e la presenza di spazi verdi.

"Negli anni 50-60, quando sono stati inaugurati molti Ospedali italiani e qui parliamo di una struttura ancora più vecchia, non c’erano, ad esempio, le grandi apparecchiature diagnostiche di oggi che richiedono spazi maggiori e la ricollocazione degli spazi spesso ha creato effetti collaterali. Spesso non erano previsti volumi tecnici per la collocazione delle unità di trattamento dell’aria. Ricordiamoci, infine, che gli ospedali non chiudono mai per cui intervenire in queste strutture significa dover fare i conti con le polveri, i rumori e tante altre servitù di cantiere che non sono certamente in sintonia con chi deve essere curato".

Davanti ad una platea di quasi 100 persone, è poi intervenuto l’ingegner Giorgio Bongiorno, già amministratore Straordinario dell’Usl della Valle d’Aosta ad inizio degli anni ’90, per parlare di “trasformazione digitale e logistica nella sanità” ricordando che "se la sanità pubblica vuole rimanere competitiva deve abbracciare tutte le nuove tendenze innovando procedure e strumentazioni. Obiettivo principale della sanità, infatti, è quello di aumentare il valore delle prestazioni nei confronti dei pazienti".

Le conclusioni sono state riassunte dal prof. Domenico Palombo, già inventore della Chirurgia Vascolare in Valle d’Aosta prima di diventare Direttore della stessa specialità al Mauriziano di Torino eppoi a Genova.