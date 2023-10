GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

È stato concesso un contributo a favore dell’Associazione “A.N.A. Associazione nazionale alpini” per sostenere l’organizzazione delle celebrazioni per il 25° Raduno del 1° raggruppamento alpini – centenario della sezione A.N.A. valdostana, in programma ad Aosta sabato 21 e domenica 22 ottobre 2023.

Il Governo regionale ha approvato di proporre al Consiglio regionale il disegno di legge relativo alla “Seconda legge di manutenzione dell’ordinamento regionale per l’anno 2023”

È stata approvata l’acquisizione, a titolo gratuito della proprietà, da parte del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, di un mezzo e di quattro rimorchi in dotazione alla componente volontaria, al fine dell’iscrizione nel registro dei veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stata autorizzata l’acquisizione di giochi inclusivi per il giardino dei ragazzi “Liliana Brivio” in Via Festaz ad Aosta

Sono state approvate le modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2023-2025 in relazione alla realizzazione di vari interventi di manutenzione straordinaria sulle piste forestali.

Sono state approvate le deroghe regionali in attuazione del Decreto ministeriale del 23 dicembre 2022 e l’avvio di un percorso istituzionale con l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura-AGEA volto alla definizione e all’approvazione di uno schedario regionale dei prati permanenti.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

È stata presa in esame la deliberazione relativa all’“Approvazione dei criteri per l’erogazione dei finanziamenti per degli interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali”.

La Gouvernement régional a approuvé l’édition, dans la collection « Bibliothèque de l’archivum augustanum », du volume « Le manuscrit d’Avise. Le Codex 59 de la Bibliothèque du Grand Sé minaire d’Aoste (XVéme siècle) ».

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

È stato approvato il bando pubblico di concorso per la partecipazione al fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per il 2023.