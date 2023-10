Diocesi di Aosta aderisce alla Giornata nazionale di digiuno e preghiera per la pace del 17 ottobre

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha deciso di promuovere una Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione, sottolineando così la grande importanza della pace. Questa iniziativa si svolgerà il martedì 17 ottobre 2023, una data che riflette la preoccupazione per l'attuale escalation di violenza in Medio Oriente.

Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, ha chiesto a nome di tutti gli Ordinari di Terra Santa di unirsi nella preghiera corale per supplicare a Dio Padre la pace, la giustizia e la riconciliazione. Questo dimostra quanto sia delicato e vitale il desiderio di pace in un momento segnato da conflitti e sofferenza.La pace è un bene inestimabile, spesso sottovalutato fino a quando non ci confrontiamo con le immagini e le notizie di violenza e conflitto. La proposta della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana richiama l'attenzione sulla necessità di pregare per la pace, unendoci ai cristiani di Terra Santa. Questa giornata di digiuno, preghiera e astinenza diventa un momento significativo per riflettere sulla fragilità della pace.

Mons. Franco Lovignana, vescovo di Aosta, aveva già invitato i credenti e le persone di buona volontà a pregare per la pace in occasione della festa di san Giovanni XXIII, autore dell'Enciclica Pacem in Terris.

Questo dimostra l'impegno e la preoccupazione costante per la pace.

Accogliendo la proposta della Conferenza Episcopale Italiana, anche la diocesi di Aosta si unirà a questa giornata di preghiera e digiuno per invocare il dono della pace, specialmente in Terra Santa. In questo momento, le parole del Salmo 122 diventano un sostegno per la preghiera e la speranza di ristabilire la pace:

"Domandate pace per Gerusalemme: sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: 'Su di te sia pace!'"

Queste parole riflettono il desiderio universale di pace e la preoccupazione per il benessere di tutti.