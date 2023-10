MAV, grande successo per l'evento "Merletti in festa"

Sabato scorso il MAV (Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione) ha organizzato l’evento “Merletti in festa”, dedicato una giornata all’antica arte del merletto, patrimonio artigianale diffuso sul territorio italiano, a conclusione dell’esposizione “Merletti, fili che uniscono”.

L’evento ha riscosso un grande successo di pubblico, tanti gli appassionati e curiosi che sono arrivati al museo per conoscere il merletto e ammirare le artigiane del merletto al lavoro.

All’evento hanno partecipato le Dentellières de Cogne, le maestre della Scuola Merletti di Gorizia e una merlettaia della scuola toscana. Per il pubblico è stata un’occasione per vedere le artigiane al lavoro e per conoscere le differenze delle diverse lavorazioni, mentre per le merlettaie è stata un’occasione di confronto e di scambio di saperi.

L’evento non ha dimenticato il pubblico dei più piccoli. Le piccole dentellières di Cogne hanno mostrato e raccontato ai loro coetanei l’arte del merletto che stanno imparando dalle merlettaie più esperte, e poi i bambini hanno sperimentato un intreccio ispirato alla tradizione goriziana in un piccolo laboratorio didattico a cura dei servizi educativi del MAV.

“Il merletto è una piccola arte che ha attraversato i secoli con la sua storia e che oggi è riconosciuta in quanto sapere antico capace di dare vita a preziose creazioni senza tempo. L’arte del merletto nasce ufficialmente in Europa nel ‘500 per poi diffondersi in tutti i Paesi, differenziandosi nelle tecniche e nei soggetti, nel suo utilizzo e nei colori, nei materiali e nella qualità dei manufatti.

Nella mostra abbiamo messo a valore due lavorazioni al tombolo: la Dentelles de Cogne, minuziosa lavorazione che si tramanda a memoria da tempo e che fa della tradizione una missione culturale e identitaria, e i Merletti goriziani, preziose lavorazioni contemporanee che nascono dallo studio e dall’evoluzione di una tradizione antica. ” – raccontano i responsabili del MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione – In questo evento volevamo mostrare la bellezza di questa arte, far conoscere le eccellenze artigianali italiane e del nostro territorio, come le Dentellières de Cogne. La parola d’ordine dell’evento è stato il confronto: lo scambio di saperi è una grande occasione di arricchimento per tutti e in quanto museo è nostro dovere contribuire alla crescita della cultura artigianale”.

L’esposizione “Merletti, fili che uniscono” sarà visitabile fino al 31 ottobre 2023.