Savt preoccupato per accorpamento Ispettorato Lavoro VdA con sede Città Metropolitana Torino Piemonte

"Grande preoccupazione" è espressa Direttivo confederale del SAVT, per la ventilata possibilità che la sede dell'Ispettorato del Lavoro di Aosta venga accorpata alla sede Metropolitana di Torino.

Riunitosi questa mattina con all'odine del giorno l’organizzazione del prossimo Congresso generale in programma i prossimi 14 e 15 dicembre, ha esaminato anche l'ipotesi di accorpamento.

Durante un incontro avvenuto la scorsa settimana con l’Ispettorato del Lavoro, la direttrice gerente della sede della Valle d’Aosta ha informato i presenti che è in fase avanzata l’accorpamento della sede regionale con quella dell’area metropolitana di Torino. A tal proposito il Direttivo confederale del SAVT "esorta le istituzioni politiche valdostane affinché facciano tutto il possibile per evitare l’accorpamento e la conseguente cancellazione della sede regionale dell’Ispettorato del Lavoro"

Nell'esprime grande preoccupazione per il rischio che la Valle d’Aosta possa perdere la propria sede dell’Ispettorato del Lavoro il Savt evidenzia: "Se questo percorso andasse in porto rappresenterebbe un pericoloso e preoccupante precedente di centralizzazione dei servizi statali che vengono svolti sul nostro territorio. In pratica saremmo trattati come una piccola provincia del Piemonte. Tutto questo è assolutamente inaccettabile e rappresenta un duro colpo alla nostra Autonomia speciale".

Oltre all’aspetto politico è bene mettere in luce, anche e soprattutto, un problema di operatività del servizio. "Già oggi, vista la grave carenza di organico - spiega il Savt - l’Ispettorato del Lavoro sta svolgendo a fatica il proprio ruolo. Questo fattore, associato alla carenza di organico della sede regionale dell’Inail, più volte denunciata dal suo direttore, ha portato ad avere negli anni meno controlli sui luoghi di lavoro e meno prevenzione sul tema degli infortuni. E, purtroppo, sappiamo tutti quanti come il tema degli infortuni sul lavoro sia sempre più una piaga indecorosa dei nostri tempi".

Il Direttivo confederale del SAVT si chiede cosa succederebbe sul territorio valdostano se la sede dell’Ispettorato del Lavoro finisse sotto il controllo di Torino. Le poche risorse umane a disposizione verrebbero utilizzate prevalentemente in Piemonte o ci sarebbe la giusta attenzione anche per la Valle d’Aosta?