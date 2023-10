Concorsi medici, in VDA 69 candidati

L'Azienda USL della Valle d'Aosta informa che le domande di ammissione all’ultima batteria di 16 concorsi per dirigenti medici, chiusa il 12 ottobre, hanno registrato numeri mai raggiunti negli anni scorsi: per 32 posti banditi si sono candidati in 69 medici di cui 57 specializzandi. Punte di 16 domande per Radiologia, 10 per Neurochirurgia e 9 per Cardiologia.

“Naturalmente adesso è necessario fare in modo che tutti questi candidati si trasformino in iscritti che effettivamente si presenteranno ai concorsi. Per questo è fondamentale continuare con le attività di comunicazione sulle opportunità di crescita professionale che offriamo in modo da favorire la partecipazione effettiva alle prove concorsuali” dice il Direttore Generale USL Massimo Uberti. “Comunque nella ormai nota e direi cronica (e lo sarà ancora per diversi anni) carenza di personale medico a livello nazionale – continua - questo notevole afflusso di candidati rappresenta per noi un risultato importante da coltivare, e un segnale che ci indica che, nonostante le criticità da affrontare per il nostro Sistema sanitario siano molte, la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. A questo proposito un grande ringraziamento va anche ai nostri uffici amministrativi, alla SC Sviluppo delle Risorse umane, impegnati in questo settore, nonché ai nostri Direttori di Struttura che già sono stati coinvolti nella diffusione dei concorsi e hanno compiuto un lavoro egregio di scouting, di contatto con le Scuole di Specializzazione, di rete tra Aziende sanitarie”.

L’Assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi: “Siamo soddisfatti della risposta a questi numerosi concorsi. L’elevato numero di candidati è un segnale positivo rispetto alle opportunità di carriera offerte sul nostro territorio. Molte iniziative studiate sono, infatti, finalizzate a dare una giusta immagine positiva della nostra Sanità perché questo incide sulla capacità di attrarre personale sanitario. Il reclutamento di personale medico è fondamentale per garantire un’assistenza sanitaria di qualità e per affrontare le complesse situazioni quotidiane. Insieme all’Azienda dobbiamo garantire il nostro impegno per attirare e selezionare i migliori medici così da rispondere ai bisogni della nostra comunità".

Per favorire il reclutamento, l'Azienda USL Valle d'Aosta ha adottato e implementato una serie di azioni strategiche, investendo in campagne di promozione dei concorsi attraverso un approccio omnicanale (Social media) e una landing page dedicata sul sito aziendale. Anche la promozione di programmi di formazione continua e sviluppo delle competenze del personale esistente sono stati prioritari per garantire un team altamente qualificato e motivato, fonte di attrattività.

Nel dettaglio la risposta ai concorsi è la seguente: