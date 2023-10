Centenario Sezione Valdostana Alpini

Sarà il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Alberto BERTIN, a presentare venerdì 20 ottobre alle ore 15.30 il libro "IN MARCIA PER UN ALTRO SECOLO" nel Salone d’Onore della Sezione Valdostana ANA, di Villa Brezzi, in Aosta.

In occasione delle Celebrazioni del Centenario di Fondazione, l’alpino Antonio Vizzi ha voluto raccogliere in una preziosa opera letteraria le storie e le testimonianze di TUTTI I 71 GRUPPI VALDOSTANI, un lavoro di ricerca durato due anni, scovando negli archivi dati e racconti che ci permetteranno di onorare la Memoria dei nostri Padri Fondatori consegnando contestualmente ai Giovani un prezioso documento della Storia degli Alpini su tutto il territorio della nostra regione.

La presenza del Dottor Alberto Bertin, nel suo prestigioso ruolo istituzionale, gratifica la grande mole di lavoro che la Sezione ha sostenuto ed ancora continua per il duplice appuntamento del 21 e 22 ottobre prossimi. Ne siamo onorati e sin d’ora ringraziamo il Presidente del Consiglio Regionale per la sensibile attenzione di cui ci fa oggetto.

Durante l’incontro verranno resi noti i nominativi degli alpini che, nelle due giornate, avranno il privilegio di sfilare portando il Labaro Nazionale ed il Vessillo Sezionale. A questo proposito nella giornata di sabato il Vessillo Sezionale sfilerà per l’ultima volta. Durante la Messa in cattedrale, alle 17.00, verrà infatti benedetto il nuovo Vessillo, intitolato alla Medaglia d’Oro Ettore Ramires.

Sarà questo il Vessillo che sfilerà nella giornata di Domenica 22 ottobre. Durante la Conferenza Stampa, il Presidente Bionaz annuncerà il nome della Madrina del nuovo Vessillo.