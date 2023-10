Si è tenuta la ormai tradizionale consegna delle pouette ai nuovi nati a Quart.

Anche quest’anno il Comune di Quart ha deciso infatti di aderire al progetto 'Per ogni bimbo nato, un bimbo salvato', ideato dall'Unicef a sostegno del Terzo mondo e promosso in Valle d’Aosta dal Celva.

In concreto per ogni “Pouetta” acquistata e consegnata dal Comune, un bambino di un Paese del Terzo mondo riceve un ciclo completo di vaccinazioni contro le sei malattie killer dell’infanzia difterite, morbillo, pertosse, poliomielite, tetano, tubercolosi) e altri interventi salvavita (vitamine, kit antimalaria, antivermifughi).

La nascita di una nuova vita è un evento gioioso e indimenticabile per ogni famiglia. Anche per le istituzioni, per i Comuni in particolare, un nuovo nato rappresenta un valore prezioso, poiché rappresenta il futuro della comunità ed è quindi, per l’Amministrazione comunale, motivo di attenzione e destinatario inoltre di alcuni tra i più significativi servizi erogati.

E' con gran piacere quindi che l'Amministrazione di Quart ha invitato le famiglie con i propri piccoli per con condividere questo momento di gioia.