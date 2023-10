Manovra 2024: Asilo nido gratuito e taglio del canone Rai

Oggi, 16 ottobre, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge di bilancio per il 2024, insieme a testi connessi. Ora il Documento Programmatico di Bilancio deve essere sottoposto all'Unione Europea. Questa manovra contiene diverse misure significative, dalle riduzioni fiscali alla riforma dell'Irpef, fino al sostegno alle famiglie.

Riforma Fiscale ed Irpef

La Manovra 2024, del valore complessivo di 24 miliardi di euro, è stata oggetto di discussione e approvazione in Consiglio dei Ministri, ma il suo percorso parlamentare inizierà al Senato solo alla fine di ottobre. Questa manovra continuerà a confermare il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, con un'esonero del 7% per i redditi fino a 25.000 euro e del 6% per quelli fino a 35.000 euro l'anno. Questo si tradurrà in un aumento medio di circa 100 euro al mese per circa 14 milioni di cittadini.

Dal 2024, gli scaglioni Irpef si ridurranno da quattro a tre, con una nuova aliquota del 23% per i redditi fino a 28.000 euro, del 35% per quelli fino a 50.000 euro e del 43% per quelli oltre i 50.000 euro. Inoltre, la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente sarà estesa fino a 8.500 euro, equiparandola a quella già in vigore per i pensionati.

Incentivi all'Occupazione e alle Imprese

Un'altra misura importante è l'introduzione del principio "più assumi, meno paghi", che prevede una super deduzione del costo del lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato. Questa deduzione arriva al 120% e può raggiungere il 130% per chi assume mamme, giovani sotto i 30 anni che percepiscono il reddito di cittadinanza e persone con invalidità. Questa misura sostituisce la decontribuzione prevista per giovani e donne, ma si aggiunge alla decontribuzione per le assunzioni nel Mezzogiorno.

Riforme delle Pensioni

Le pensioni vedranno importanti cambiamenti, come la sostituzione di "Ape sociale" e "pensione donna" con un unico fondo per la flessibilità nel pensionamento. Inoltre, è prevista una rivalutazione del 100% per le pensioni fino a quattro volte il minimo e del 90% per quelle tra quattro e cinque volte il minimo, con un meccanismo di decalage successivo. La rivalutazione è confermata anche per le pensioni minime di chi ha più di 75 anni.

Inoltre, si elimina il vincolo che obbligava coloro che rientrano nel sistema contributivo a ritirarsi solo se il loro importo pensionistico era inferiore a 1,5 volte la pensione sociale.

Incentivi alla Natalità

La manovra prevede anche incentivi alla natalità, tra cui un nuovo mese di congedo parentale retribuito al 60% per entrambi i genitori nei primi sei anni di vita del bambino. Inoltre, il fondo per gli asili nido sarà incrementato per garantire la gratuità del servizio a partire dal secondo figlio. Viene anche stabilita la decontribuzione per le madri con due o più figli, con il finanziamento dello Stato fino ai 10 anni del secondo figlio e fino ai 18 anni in caso di un terzo figlio.

Altri Punti Chiave della Manovra

Nel testo di legge si fa riferimento anche a "Quota 104" come soglia per il pensionamento anticipato, anziché "Quota 103" attualmente in vigore, con incentivi per rimanere al lavoro.

Sono previste modifiche strutturali ai fringe benefit, aumentando il tetto a 2.000 euro per i lavoratori con figli e a 1.000 euro per gli altri.

Per i lavoratori autonomi, è stata prolungata l'indennità straordinaria di continuità reddituale per tre anni e confermata la flat tax al 15% per i redditi fino a 85.000 euro. Sarà possibile pagare l'anticipo dell'Irpef in cinque rate mensili da gennaio a giugno, anziché in un'unica rata a novembre.

Sono previsti aumenti contrattuali nel settore pubblico, con 7 miliardi di euro destinati a questa misura, di cui oltre 2 miliardi saranno destinati al settore sanitario, con l'obiettivo di ridurre le liste d'attesa.

Inoltre, si prevede una diminuzione degli sconti fiscali per redditi superiori a 50.000 euro, colpendo gli sconti del 19%, le erogazioni liberali a favore delle Onlus, dei partiti e del Terzo Settore, oltre alle detrazioni sui premi per l'assicurazione sulle calamità.

Un'altra modifica riguarda il canone Rai, che sarà tagliato dalla bolletta dei contribuenti, passando da 20 euro a 15 euro mensili, ovvero da 90 euro all'anno a 70 euro all'anno.

In conclusione, la Manovra 2024 presenta un'ampia gamma di misure e modifiche fiscali volte a sostenere i lavoratori, le famiglie e l'economia italiana, nonché a incentivare la natalità e a ridurre il canone Rai.

Critiche le opposizioni.

Conte: "Una Manovra insignificante e dannose" - "Non ha previsto nulla contro il carovita, il caromutui e il carocarburante. Non mette nemmeno un euro in più nelle buste paga dei lavoratori, perché si limita a fare il compitino di confermare un taglio del cuneo fiscale che già esiste, così il leader del M5s, Giuseppe Conte.

"Manovra senza visione, taglia servizi fondamentali" - "È una legge di bilancio assolutamente non all'altezza della situazione difficile che sta vivendo il Paese. Sulla sanità', tema sul quale avevamo chiesto un'attenzione particolare Giorgia Meloni non mette nemmeno i 7 miliardi che servivano a non ridurre i livelli di spesa di quest'anno, questo significa tagli ai servizi". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein.

"Manovra pericolosa e populista" - "Ci sono14 miliardi di tagli provvisori di tasse fatti in deficit, cioè a spese degli italiani. Poco o nulla su sanità e istruzione che sono i due diritti sociali fondamentali". Così, il leader di Azione Carlo Calenda commentando la legge di bilancio appena approvata dal Consiglio dei ministri.

"Le piace il gioco delle tre carte. Giorgia Meloni parla del capitolo sanità' pubblica della manovra ingarbugliando i numeri: il rapporto con il Pil resta tra i più bassi a livello di Unione Europea e non tiene in alcun conto l'inflazione. Per le liste di attesa sono pronti 600 milioni a privati...L'investimento della destra nella sanità una svendita". Cosi' la presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella.