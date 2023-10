Conte dai monti ha debuttato al Festival Riverberi di Aosta

Il sindaco di Aosta Gianni Nuti, durante l’introduzione, ha ricordato come l’intrecciare linguaggi nuovi e antichi e, più in generale, raccontare il proprio vissuto nel territorio, come hanno fatto Bobo Pernettaz e Franz Rossi, i due autori delle Conte dai monti, sia un aspetto fondamentale di quella vita di comunità che il Comune di Aosta vuole promuovere.

Davanti ad un pubblico numeroso e partecipe, ha quindi preso il via la performance artistica chiamata “La storia delle storie”.

Franz Rossi, scrittore, e Bobo Pernettaz, pittore, hanno guidato il pubblico in un viaggio alla scoperta delle Conte, spiegando come si sono conosciuti, come è nata la prima idea di portare uno spettacolo di storie e musica sulle piazze della Valle d’Aosta e non solo, di come questo progetto è stato declinato anche in un libro che dal 15 ottobre è disponibile in libreria.