Quando parliamo di software gestionale come abbiamo deciso di fare in questo articolo stiamo parlando di un software particolare che viene utilizzato da molte imprese per la gestione dei vari processi aziendali, e sono dei software che hanno varie funzioni molto interessanti in base alle esigenze specifiche di quella azienda in questione.

Proprio per questo motivo esistono decine e decine e centinaia di software gestionali in modo che un'impresa possa sceglierne uno in base al settore dove opera e in base anche alla struttura produttiva della stessa impresa, con un software che praticamente sarà completamente personalizzato.

Quando facevamo riferimento sopra al miglioramento dell'efficacia dei processi aziendali stiamo facendo riferimento alla gestione della contabilità e del magazzino in primis.

Ma anche grazie a questo software potremo registrare le vendite e fare un'anagrafica dei clienti fino ad arrivare a gestire di bilancio contabile e la vendita di prodotti e servizi online con e-commerce, e Infatti sono molte realtà che lo prendono in considerazione in questo ambito.

Ma non è finita qui perché grazie a questo software possiamo emettere anche fatture e gestirle in formato digitale, e fare delle analisi statistiche avanzate sugli acquisti e sulle vendite.

I software gestionali li possiamo dividere anche per quel settore che menzionavamo sopra e quindi troveremo i software per la produzione e quelle per la fatturazione o quelle per l'e-commerce, quelle per il magazzino e quelle per la contabilità

Ad esempio questi ultimi riguardano la gestione di partite e scadenze, così come la gestione della fatturazione elettronica, o anche la gestione prima nota e registri IVA e liquidazione, fino ad arrivare alla stampa e la riclassificazione del bilancio contabile

Per quanto riguarda l'e-commerce per esempio ci sono dei software come le scadenze, così o il Magenta, che servono per esempio per gestire vari negozi on-line posti, sincronizzare gli articoli fisici con il codice immagine, scheda e descrizione, fino ad arrivare alla gestione dei prodotti e categorie anche in più lingue.

Bisogna scegliere un software gestionale facendosi aiutare da esperto nel settore

Chiaramente fino a ora nell'articolo abbiamo parlato di vari software gestionali in base alla loro applicazione, però è chiaro che ne esistono anche di aziende e Marche diverse, e ci sono quelle più di qualità e quelle meno.

Per quanto riguarda i vantaggi sono gli occhi di tutti e intanto grazie a un software si fanno meno errori potendo per esempio avere un maggior controllo sui processi aziendali, e risparmiando molto tempo che nella gestione di un'impresa soprattutto quelle più complesse è fondamentale

Poi bisognerà decidere se affidarsi ad un software non proprietario che si può iniziare ad utilizzare immediatamente senza personalizzazione, oppure chiedere quello che viene chiamato Software House che offre la possibilità di farsi sviluppare una piattaforma ad hoc in base al nostro business specifico.

L’ importante è come dicevamo nel titolo di questa seconda parte di farci aiutare da esperti nel settore che ci guideranno nei vari processi di scelta, facendoci una consulenza per acquisto che ci risulterà essere molto importante.