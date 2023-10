Non è facile parlare di una dieta anticellulite anche perché servono degli esperti quali dietologi o nutrizionisti e giustamente si basano anche sulla persona che hanno davanti e sulla sua storia e sulle sue caratteristiche, perché non tutti siamo uguali, e non tutti possiamo approcciarci allo stesso tipo di dieta avendo gli stessi risultati.

Quello che è sicuro che ci sono molte donne più che uomini che hanno questo problema di cellulite che riguarda un inestetismo che interessa la parte di tessuto sottocutanea, ed è quella che viene chiamata effetto di pelle a buccia d’arancia.

Come spiegatoci da vari esperti nel settore ci sono delle cause che possono predisporre a questo tipo di inestetismo e parliamo intanto di alterazioni ormonali, ma anche di una alimentazione poco equilibrata fino ad arrivare a una vita molto sedentaria senza Sport.

Il problema è che quella persona potrebbe avere anche delle difficoltà circolatorie e quindi avere poi un problema di ritenzione di quantità d'acqua, che poi provocano questo problema di buccia d'arancia di cui dicevamo sopra.

Dobbiamo tenere presente che rispetto a questo inestetismo un conto è se andiamo da un chirurgo estetico che ci proporrà dei trattamenti ben precisi come per esempio trattamenti di liposuzioni, e un conto è se andiamo da un dietologo che cerca di trovarci una dieta più adeguata a questi obiettivi che vogliamo raggiungere.

Nessuno però non potrà non dire che una persona che ha questo inestetismo che riguarda la cellulite dovrà fare una dieta specifica ma dovrà anche accompagnarla ad un’attività motoria per poter ripristinare una circolazione ottimale, evitando per esempio di stare troppe ore seduta o immobile, come succede quando magari facciamo tante ore di lavoro al PC, o abbiamo altri impegni anche scolastici che ci portano a quello.

L’obiettivo a parte seguire una dieta alimentare bilanciata sarà contrastare il ristagno idrico non solo come attività fisica motoria, ma anche con delle tecniche drenanti e quindi con attività aerobiche e anaerobiche.

Non dobbiamo scegliere una dieta anticellulite in autonomia

Sono tante le possibilità che abbiamo per contrastare la cellulite con una dieta e tra l'altro ci sono tanti professionisti e tante professioniste che ci possono aiutare e parliamo di nutrizionisti come parliamo di dietologi, o se volessimo intervenire contemporaneamente anche dal punto di vista estetico, ci potremo rivolgere a un chirurgo di questa branca della medicina.

Un approccio multifattoriale è sempre un approccio vincente se sappiamo scegliere le professioniste con una certa esperienza, l'importante è non fare l'errore segnalato nel titolo di questa seconda parte, e cioè di non affidarsi alle classiche diete fai da te che alla fine non ci portano da nessuna parte e rischiano anzi di peggiorare la situazione, perché ci potrebbero portare uno squilibrio dal punto di vista emozionale.

Le diete fai da te sono solo dei consigli generici che non tengono conto della situazione specifica, a differenza di quando andiamo da un dietologo o da nutrizionista, che avranno tante Skills e tante competenze per poterci aiutare nel modo più efficace e in totale sicurezza.