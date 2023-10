La stagione invernale si avvicina e si porta l'influenza

Dopo un settembre caratterizzato da temperature insolitamente alte, scarse precipitazioni e giornate soleggiate, l'Italia si prepara ad affrontare l'arrivo dell'inverno, portando con sé l'influenza stagionale. Secondo le stime degli esperti, quest'anno potremmo vedere tra 12 e 15 mila valdostani colpiti dal virus influenzale.

All'orizzonte si profila una stagione influenzale che gli esperti virologi hanno già classificato come di "media intensità", basandosi sulle osservazioni della recente stagione invernale in Australia, dove l'epidemia influenzale si è appena conclusa.

Nel 2023, ciò che rende la situazione ancora più complessa è che tre virus principali circoleranno contemporaneamente: il virus dell'influenza, il COVID-19 e il virus respiratorio sinciziale.

In aggiunta a questi, ci saranno varie varianti che si svilupperanno mentre questi virus si diffonderanno nella popolazione.

In Australia, ad esempio, la variante più diffusa del virus dell'influenza è stata identificata come la H1N1. La trasmissione dell'influenza avviene attraverso droplets rilasciati quando si tossisce, starnutisce o parla con una persona infetta, nonché attraverso il contatto diretto con soggetti malati e oggetti contaminati.

Il virus dell'influenza può sopravvivere più a lungo sulle superfici e può infettare le persone anche attraverso le mucose.

Per quanto riguarda i sintomi, l'influenza stagionale 2023 non si discosterà significativamente dalle precedenti stagioni. I sintomi tipici includono febbre, affaticamento, debolezza muscolare, malessere generale, tosse, mal di gola e congestione nasale.

Il professor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio, ha previsto che quest'anno l'influenza potrebbe colpire tra 5 e 6 milioni di persone, con l'entità della diffusione influenzata da vari fattori tra cui le condizioni meteorologiche, le variazioni del virus rispetto agli anni precedenti e le condizioni climatiche.

Per affrontare la stagione influenzale, gli esperti raccomandano la vaccinazione antinfluenzale.

Il Ministero della Salute suggerisce la vaccinazione per le persone fragili e gli anziani, specificamente per "soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza" e per "soggetti di età pari o superiore a 65 anni".

Si consiglia sempre di consultare il proprio medico di base per ulteriori informazioni e per valutare la necessità di vaccinarsi.

Con l'arrivo dell'inverno e la coesistenza di più virus, è importante rimanere vigili, seguire le misure igieniche e considerare la vaccinazione come una forma di prevenzione fondamentale per affrontare la stagione influenzale del 2023.

L'Usl della Valle d'Aosta. di intesa con l'assessore alla sanità, Carlo Marzo, lavora alacremente per preparare la campagna di vaccinazione contro il COVID-19 e l'influenza stagionale. L'avvio riguarderà, principalmente gli individui di età superiore ai 60 anni, alle persone fragili e alle donne in gravidanza.