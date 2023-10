Presentato l'ambizio progetto politico di Esprì Jeunes

Nella serata di sabato 14 ottobre 2023, presso la Cave Valdôtaine nel centro di Aosta, il gruppo Esprì Jeunes, associazione giovanile ispirata ai principi costituzionalmente garantiti di libertà, di azione e d’espressione nonché sulla partecipazione dei giovani di ogni estrazione sociale, si è ufficialmente presentato alla platea di ragazze/i e simpatizzanti che da un anno a questa parte hanno contribuito e collaborano attivamente alla realizzazione delle finalità del gruppo.

La serata si è aperta con la presentazione - da parte del coordinatore Emile Gorret, 28 anni, laureato magistrale in Scienze amministrative e giuridiche, attualmente Consigliere comunale nel Comune di Châtillon e dalla segretaria Rossana Scapoli, 26 anni, laureata magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa - degli obiettivi programmatici, del progetto e degli eventi futuri nonché l'esposizione dei macro punti salienti del programma culturale che si articoleranno in:

Al centro Mauro Caniggia Nicolotti con Rossanna Scapoli e Emile Gorret

• tutela del particolarismo valdostano ponendo al centro la tutela della lingua francese e delle parlate locali;

• tutela del patrimonio ambientale, storico, culturale, archeologico, artistico, documentale e archivistico;

• promozione dello scambio attivo con tutti i gruppi giovanili presenti sul territorio nazionale e internazionale, attuando una proficua intesa e condivisione di progetti;

• lotta contro le discriminazioni di genere, razziali e di orientamento sessuale.

Gorret e Scapoli soddisfatti per la riuscita dell'appuntamento

A seguire è intervenuto il Presidente dell’associazione Esprì Mauro Caniggia Nicolotti che vanta, nel campo storico, artistico e culturale, un curriculum di fama nazionale in quanto relatore in oltre 200 conferenze e 250 interventi sugli aspetti della civilisation valdôtaine nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché Presidente della Consulta Comunale per le attività Culturali della Città di Aosta dal 1991. Quest’ultimo, poi, ha spronato i giovani a continuare nel loro percorso attraverso l’associazionismo e il proficuo scambio di idee in un’ottica di novità e miglioramento della società valdostana. La serata si è conclusa con un momento di confronto e di condivisione sia programma che sui temi di attualità e infine sono state distribuite le tessere associative di Esprì Jeunes.

E' giusto esprimere soddisfazione per la cospicua presenza di una ventina di partecipanti che hanno animato e arricchito l’evento.