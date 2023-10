ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA MALADIE DU MATÉRIALISME DE NOTRE TEMPS

L'Evangile de ce dimanche nous met devant notre responsabilité dans la manière d'accueillir l'invitation du Père aux noces de son Fils. Interrogeons-nous:

Qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie? Pourquoi cette résistence à répondre avec empressement au banquet du Seigneur? Suis-je prêt à entrer dans la salle de noce avec un habit exigé? Quelle est la nature de ce vêtement sans lequel nous sommes expulsés dehors?

1. VENEZ, LE REPAS EST PRÊT.

L'Evangile est plein de paradoxes qui étonnent le lecteur. C'est un mariage drole où le rôle principal est joué par le roi qui prend l'initiative d'inviter les convives aux noces de son fils, mais qui essuie un échec inédit. Les serviteurs du roi crient:" Venez, le repas de noce est prêt".

Ceux qui étaient privilégiés à prendre part au banquet "n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce". On peut dire que même s'ils ne font rien de mal concrètement, leur péché est l'indifférence. Ils veulent rester dans la routine et se fermer à la nouveauté de la grâce. Ce qui compte pour eux sont les affaires qui rapportent des intérêts qui, hélas, ne peuvent pas leur donner le salut. Certains d'entre eux éprouvent tellement un dégoût à cette invitation jusqu'à tuer les messagers. Le dernier groupe ne faisait pas partie de la liste des privilégiés, mais répond sans hésiter à l'invitation. Quelle est la raison profonde du refus de l'invitation?

2. LA MALADIE DU MATÉRIALISME.

La parabole de Jésus est plus que jamais actuelle. Les invités qui refusent l'invitation sont nos contemporains. La maladie du matérialisme envahit toute la planète comme une forêt qui brûle sans sapeurs pompiers aujourd'hui. L'homme de notre temps est affairé, agité, stressé de sa condition d'insuffisance et d'insatisfaction. Il sent l'écart entre ce qu'il veut et ce qu'il fait et pense que la richesse peut combler ce vide. La maladie de notre temps est le matérialisme effréné marqué par ce que Søren Kierkegaard appelle le divertissement comme maladie mortelle.

L'invité d'aujourd'hui répondrait aux messagers du roi: "Je ne peux pas venir à la messe, car j'attends un appel téléphonique important, j'ai travaillé toute la nuit, je veux me reposer. Le dimanche pour moi, c'est la seule occasion pour aller au sport, pour faire du shopping, pour rencontrer les autres au restaurant, au bistrot. Je trouve seulement le temps libre pour m'occuper de la propreté de la maison, faire la cuisine pour la famille élargie le dimanche".

Les personnes qui refusent l'invitation représentent la spiritualité sécularisée de notre temps qui érode l'esprit, arrache les hommes à la prière et au recueillement. Dans son livre "Senza più la Domenica" que nous traduisons "Jamais plus le Dimanche", Luigi Berzano fait remarquer que ce ne sont pas les chrétiens qui maintiennent le jour du Seigneur(dies Domini), mais au contraire, c'est le jour du Seigneur qui maintient les chrétiens.

Christophe André, dans son livre intitulé "Les états d'âme, un apprentissage de la sérénité ", observe que dans la société matérialiste, "on valorise l'avoir au lieu de l'être, le faire au lieu de vivre, le montrer au lieu de savourer". Les invités sont éparpillés dans leurs affaires éphémères au lieu de savourer la joie des noces de l'Agneau. Le matérialisme nous empêche de discerner pour nous mettre en discussion, nous prive la concentration sur l'essentiel. Quand l'homme perd sa dimension contemplative, il n'arrive pas à donner le vrai sens des choses. Tout devient ennui, nausée, souffrance. Le sens de la vie devient l'absence de sens. Dans cette circonstance, rien n'empêche de glisser vers la catégorie des invités violents, agressifs, impulsifs qui tuent les envoyés du roi. Ces assassins sont des individus frustrés, mécontents du bonheur du Fils du roi. À cause de leur jalousie, ils transforment la joie en deuil au lieu de gaver leur carence par la joie de participer au banquet nuptial.

3. LE SENS DE L'HABIT DU FESTIN

Le patron ne se décourage pas. Il continue à envoyer ses serviteurs pour inviter les inconnus qu'ils rencontrent à la croisée des chemins.

Cette catégorie répond sans condition à l'invitation, "les bons comme les mauvais". Toutefois, cette catégorie a un passé obscur. Leur conscience est polluée par les actes pécamineux commis, mais éprouve un désir de passer de l'aversion à la conversion. Ce groupe représente les publicains, les prostituées, les païens, les étrangers aux promesses messianiques.

Il s'y passe encore une fois un scandale dans la salle. Le roi est sévère. Quelqu'un qui n'avait pas d'habit adapté aux noces est expulsé dehors. S'agit-il de l'injustice puisqu'il n'était pas préparé à ce banquet?

En nous référant à la première lecture du livre d'Isaïe, le Royaume des cieux est présenté sous forme de festin, de fête où les invités sont dans la joie, mangent de la viande succulente et boivent du vin de qualité, sur la montagne du Seigneur.

L'Evangile insiste sur les exigences pour participer au festin des noces de l'Agneau. Il faut porter l'habit nuptial. Quel est ce vêtement? Quand faut-il le porter?

La préparation aux noces se fait ici et maintenant. Nous ne serons pas expulsés si nous essayons de passer par la porte étroite du service et du sacrifice envers nos frères pour la plus grande gloire de Dieu. Nous portons le vêtement nuptial sur mesure, si nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. La condition est la vie pratique, notre "faire quotidien", c'est-à-dire la manière de nous rapporter au Christ, de nous comporter comme baptisés en vivant le martyr au quotidien, dans l'attente du Seigneur et dans l'attention aux signes de sa présence. Saint Paul nous en donne l'exemple.

Il a été l'évangile vivant par son style de vie. Il savait vivre dans l'abondance et dans la misère. Tout son temps était consacré à annoncer la bonne nouvelle sans se préoccuper du bonheur matériel qui passe.

4. PRIÈRE DE LIBÉRATION.

Délivre-nous de tout mal Seigneur, du mal de superficialité, d'esclavage envers les biens périssables.

Donne-nous la liberté du détachement de tout ce qui nous tient captif, pour répondre avec joie et empressement à ton invitation.

Aide-nous à être toujours prêts à porter notre habit de noce, car nous ne savons ni le jour ni l'heure de ta venue.

"Heureux les invités au repas du Seigneur"!

"Heureux les habitants de ta maison Seigneur, ils pourront te chanter encore"(Ps83,5).

Bon dimanche frères et soeurs,

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera