LA PROTEZIONE CIVILE VALDOSTANA: UNA SINERGIA VINCENTE TRA STATO E REGIONE

A portare gli indirizzi di saluto sarà il Presidente della Regione Renzo Testolin. A seguire il messaggio del Capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile Fabrizio Curcio.

Il programma della mattinata di lavori dedicati a tracciare il percorso fatto per strutturare il servizio regionale di Protezione civile e per guardare al presente, che racconta di come la Valle d’Aosta sia stata la prima Regione ad articolare una Centrale unica del soccorso-CUS sotto il coordinamento del Direttore della Protezione civile, con la prospettiva di nuovi traguardi. Obiettivi, questi, sui quali interverrà il Capo della Protezione civile della Valle d’Aosta Valerio Segor.

Lorenzo Chentre, ex Dirigente della Protezione civile della Valle d’Aosta, riavvolgerà invece indietro il nastro del tempo per raccontare aneddoti e ricordi dei primi vent’anni del servizio.

A evidenziare il contributo storico della Regione Valle d’Aosta al sistema nazionale di Protezione civile sarà invece Elvezio Galanti (ex Direttore generale del Dipartimento nazionale di Protezione civile), mentre Piero Lucat, che ha ricoperto il ruolo di Coordinatore del Dipartimento Enti locali, servizi di Prefettura e Protezione civile, traccerà il percorso seguito dalla Protezione Civile valdostana nel delicato rapporto tra autonomia e sussidiarietà, che contraddistingue il nostro sistema rispetto a quello di altre Regioni soprattutto per le competenze prefettizie.

In chiusura di mattinata è stata prevista una visita guidata al Centro funzionale e pianificazione del Dipartimento regionale di Protezione civile.