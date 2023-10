Nuovo anno accademico dell'Università della Terza Età

Nella società moderna, l'istruzione è spesso vista come un'attività riservata principalmente ai giovani. Tuttavia, la realtà è diversa, e l'anno accademico 2023-2024 offre l'opportunità di scoprire un'alternativa sorprendente: l'Università della Terza Età.

A prescindere dall'età, il desiderio di apprendere non conosce limiti temporali. Spesso, nella vita, si sente il desiderio di tornare indietro nel tempo per perseguire passioni o interessi che, per varie ragioni, sono rimasti in sospeso. Questo è ciò che rende l'Università della Terza Età così speciale.

Ma cosa sono esattamente queste istituzioni?

L'Università della Terza Età: Un'Opportunità per Tutti

Le Università della Terza Età, spesso denominate anche università popolari o Unitre, sono istituzioni simili ad atenei tradizionali ma con un obiettivo unico. Queste università sono pensate per le persone che hanno superato la giovane età e vogliono continuare o iniziare un percorso di studio. Offrono l'opportunità di perseguire il proprio desiderio di apprendimento, che magari era stato trascurato in passato.

Queste università sono diffuse su tutto il territorio nazionale e l'iscrizione è accessibile a chiunque sia interessato.

L'Università Valdostana della Terza Età, in particolare, rappresenta un esempio di istituzione educativa e formativa che fa parte dell'ambito dell'educazione degli adulti. Seguendo il principio dell'apprendimento lungo tutta la vita, mira a rafforzare, ampliare e aggiornare le conoscenze e le competenze.

Per chi desidera partecipare a questo entusiasmante percorso di apprendimento nell'anno accademico 2023-2024, la quota di iscrizione è fissata a soli 50,00 euro e dà diritto a partecipare a tutte le conferenze, ai corsi, e prendere parte alle visite guidate e ai vari laboratori. Per alcuni laboratori e visite guidate saranno richiesti specifici supplementi la cui entità sarà comunicata al momento dell’iscrizione.

ISCRIZIONI Dal 17 ottobre 2023 presso la segreteria martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30

CALENDARIO E INIZIO CORSI 2023 Il calendario definitivo dei corsi sarà disponibile dal 12 ottobre sul sito dell’Università www.unitrevda.it L’inizio dei corsi è previsto per il 6 novembre

SEGRETERIA E CONTATTI Coop. Università Valdostana della Terza Età c/o Istituto Manzetti - Via Festaz, 27A - AOSTA

www.unitrevda.it • unitrevda@gmail.com recapito telefonico: 339 79 43 863

In conclusione, l'Università della Terza Età offre un'importante occasione di crescita personale e di condivisione di esperienze. L'anno accademico 2023-2024 rappresenta un'opportunità da non perdere per coloro che desiderano continuare il proprio percorso di apprendimento, dimostrando che non è mai troppo tardi per imparare e coltivare le proprie passioni.