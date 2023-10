Corso di fotografia della Biblioteca di Charvensod

Da anni il Comune di Charvensod sostiene, con contest fotografici e mostre dedicate, l’arte fotografica: le immagini sanno spesso rappresentare la realtà oltre l’immaginabile. In quest’ottica la Biblioteca propone per l’autunno 2023 un corso base di fotografia con Rosario Lepore, per imparare tecniche e trucchi, attraverso 7 lezioni teoriche e 3 uscite fotografiche.

Per prenotazioni e informazioni sul corso telefonare in comune al nr. 0165/279733 (orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.30) - Numero minimo di partecipanti 4 - Numero massimo di partecipanti 15 - costo da versare direttamente al Sig. Lepore Rosario € 110,00 - salone scuole primarie di Plan Félinaz.