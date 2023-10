LA VIGNETTA DELLA SETTIMANA: SFILA IL MODELLO RIACE Stilista: Mimmo Lucá

Vedrete che domani cominceranno ad uscire filmanti sui giudici che hanno avuto la faccia di bronzo (di Riace?) di condannare solo per abuso d’ufficio Mimmo Lucà. Magari quelli dove non hanno raccolto la fatta dei loro cani. O quando hanno acquistato una copia del Manifesto dove si parlava male di Salvini (perché poi?).

Con questo non voglio dire che ci siano pezzi ( di emme) dello Stato che preparano delle accurate schedature delle teste calde ma soprattutto delle teste pensanti del Bel Paese con chissà quali brutte intenzioni. Lo fanno per conservare la memoria. Dare materiale alla storia. E poi, come si dice, delle maialate non si butta mai via niente.