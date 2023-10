Saint-Barthélemy ospita l'evento speciale sul Centenario dei planetari

Il 21 ottobre 1923, cento anni fa, al Deutsches Museum di Monaco di Baviera, in Germania, veniva mostrato a una platea selezionata un nuovo strumento concepito per divulgare e spiegare l’astronomia: una macchina in grado di proiettare sulla volta interna di una cupola la riproduzione fedele del cielo stellato. Si trattava del primo planetario, lo storico modello Zeiss Mark I della ditta Carl Zeiss di Jena. Dopo alcuni lavori, il museo bavarese avrebbe cominciato gli spettacoli per il pubblico il 7 maggio 1925.

Il 21 ottobre 2023, in occasione della giornata inaugurale del Centenario dei planetari, la Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS presenta un programma speciale ispirato a un secolo di ricerca e divulgazione sulle scienze del cielo e dello spazio, con due appuntamenti pomeridiani al Planetario di Lignan e uno serale all’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Dalle ore 16.00 alle 17.00 al Planetario di Lignan proponiamo lo spettacolo 3-2-1 Liftoff! Le avventure spaziali del criceto Elon, rivolto ai più piccoli, ma adatto ai bimbi di ogni età, dove seguiamo le avventure del criceto Elon e della sua amica robot Numero Otto mentre cercano di andare nello spazio per raggiungere un’astronave in orbita attorno alla Terra.

Dalle ore 18.00 alle 19.00 proponiamo lo spettacolo Giganti ghiacciati, durante il quale incontreremo Luca Nardi, astrofisico e science writer, collaboratore del Planetario di Roma e tra gli organizzatori della manifestazione Galactic Park, e Fabio Nottebella, divulgatore scientifico e collaboratore del nostro istituto. Presenteranno il primo libro che hanno scritto insieme, Giganti ghiacciati. Sulle orme delle sonde Voyager alla scoperta di Urano e Nettuno, in uscita per Edizioni Dedalo. Luca Nardi e Fabio Nottebella ci accompagneranno in un viaggio virtuale verso i due pianeti più lontani del Sistema Solare e i loro misteriosi sistemi di satelliti e anelli, ricostruiti grazie alla proiezione digitale del Planetario di Lignan secondo i dati scientifici aggiornati.

Dalle ore 21.30 alle 23.00, proponiamo la visita guidata notturna con l’osservazione della Luna (fase prossima al primo quarto) e del cielo, a occhio nudo e al telescopio, nella Terrazza Didattica dell’Osservatorio Astronomico, nel primo Starlight Stellar Park in Italia riconosciuto dall’UNESCO. La serata è inserita nell'elenco ufficiale delle iniziative per la International Observe The Moon Night, una manifestazione internazionale di divulgazione che vuole avvicinare all’osservazione e alla conoscenza della Luna, con il patrocinio della Divisione di Scienze e esplorazione planetarie dell'agenzia spaziale statunitense NASA.

La comunità astronomica mondiale invita tutte e tutti a festeggiare la ricorrenza del Centenario dei planetari con tante iniziative nell’arco del prossimo anno e mezzo, da oggi al 7 maggio 2025 – e il nostro centro di ricerca e cultura scientifica risponde all’appello con questi appuntamenti.

Vi aspettiamo a Saint-Barthélemy, la “vallée des étoiles”!

Modalità di partecipazione

Spettacoli al Planetario (3-2-1 Liftoff! Le avventure spaziali del criceto Elon, Giganti ghiacciati)

Prenotazione online obbligatoria www.oavda.it/planetario-prenotazioni

Costi per ogni spettacolo Intero (18-99 anni) e Junior (7-17 anni) € 6,00 * Bambini (0-6 anni) gratis

Visita guidata notturna in Osservatorio Astronomico (International Observe The Moon Night)

Prenotazione online obbligatoria www.oavda.it/osservatorio-prenotazioni

Costi Intero (18-99 anni) € 13,00 * Junior (7-17 anni) € 8,00 * Bambini (0-6 anni) gratis

In caso di maltempo che impedisca l’osservazione del cielo, la visita guidata notturna è confermata, proponendo l’osservazione guidata del cielo digitale al Planetario di Lignan con approfondimenti su temi di attualità della ricerca astronomica.

Per partecipare è necessario recarsi alla biglietteria, situata nella reception del Planetario di Lignan (qui la mappa della frazione montana) e aperta da 30 minuti prima dell’inizio delle attività, per acquistare il regolare tagliando. Il pagamento avviene sul posto, anche con bancomat o carta di credito.

Ulteriori indicazioni di carattere logistico sono riportate nelle pagine sul sito e nel messaggio di posta elettronica inviato ai partecipanti all’atto della prenotazione (controllare anche la cartella “Spam”).

Il programma può subire cambiamenti per cause di forza maggiore. Per essere tempestivamente informati sulle eventuali variazioni, invitiamo a visitare il sito web, iscriversi alla newsletter, seguirci sui canali social.