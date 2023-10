A Gressan la presentazione del libro "Un inedito di Mago Gal"

L’Associazione culturale l’Abro de Feur, in collaborazione coni Comune di Gressan, organizza la presentazione di un inedito di Marco Gal.

L’opera, intitolata La comunità e la parrocchia di Saint-Jean di Chevrot XII-XVIII secolo, sarà presentata alla Maison Gargantua alle ore 18 di venerdì 20 ottobre 2023.

Dice Carlo Curtaz, che ha ritrovato l’inedito e lo presenterà assieme a Sandra Barberi: «Marco Gal, all’inizio degli anni Novanta aveva immaginato di scrivere la storia delle tre parrocchie che c’erano a Gressan sino al 1786 (Gressan, Chevrot e La Magdeleine). Ha pubblicato la storia di quest’ultima ma, delle altre, si erano perse le tracce. Io sapevo che, però, aveva continuato la ricerca sulla parrocchia di Chevrot e, dopo la sua morte, mi sono messo a cercare questo studio. Un suo nipote mi ha consegnato una usb drive sulla quale il documento era salvato. Ho trovato un lavoro corposo, di 352 pagine, che però era in bozza. E qui la storia del libro s’interseca con quella dell’Associazione: l’Abro de Feur era stata costituita da Marco Gal e Albino Impérial all’inizio degli anni Novanta. Era dormiente da anni e l’abbiamo riattivata, all’inizio del 2023. Albino, Sandra Barberi e io abbiamo eciso di compiere sulla bozza quegli interventi editoriali necessari e funzionali alla pubblicazione. Abbiamo consentito così a questa ricerca storica di vedere la luce. Quest’opera ha un significato culturale per Gressan ma anche generale, poiché è molto documentata: una lettura specialistica che presenta notevoli spunti d’interesse. Essa descrive infatti non solo la storia della parrocchia di Chevrot ma anche della sua comunità civile».

Dice il sindaco di Gressan, Michel Martinet: «Marco Gal è un Gressaën che ha dato e continua a dare lustro alla sua e nostra comunità. I suoi scritti - principalmente poesie - testimoniano del suo amore per la terra dov’è nato e vissuto e permettono di diffonderne e tramandarne la conoscenza».