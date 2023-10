La Valle d'Aosta per Slow Wine 2024

2 chiocciole, 2 bottiglie e 7 Top Wine: questi i riconoscimenti della Guida Slow Wine 2024 assegnati alla Valle d’Aosta, ai quali si aggiungono i 3 video realizzati in vigna e cantina dai collaboratori, accessibili direttamente dalla guida tramite QRCode.

Disponibile da oggi 11 ottobre in tutte le librerie e sullo store online di Slow Food Editore, la quattordicesima edizione di Slow Wine racconta le migliori cantine italiane e le etichette più interessanti, selezionate da più di 200 collaboratori sparsi in tutte le regioni della penisola. È l’unica guida in Italia, infatti, realizzata a partire dalle visite di tutte le cantine recensite, tratteggiando così uno spaccato aggiornato e puntuale del panorama vitivinicolo italiano contemporaneo di qualità.

Il tema già accennato lo scorso anno si afferma come centrale in questa edizione: la crisi climatica e le sue conseguenze stanno modellando in maniera significativa il mondo enologico. Le condizioni climatiche avverse, in intensità e forza del tutto eccezionali, unite alla peronospora che ha dimezzato la produzione di intere regioni, la flavescenza che contribuisce all’estinzione di alcune varietà e insetti importati da altri continenti sono elementi che, nel complesso, definiranno in maniera sempre più impattante la produzione italiana (e non solo) del vino, soprattutto di impronta biologica, ponendo questioni importanti sui prezzi delle uve e l’immancabile risvolto della medaglia che è la speculazione.

La Valle d’Aosta vista da Slow Wine

La Valle d’Aosta del vino sta registrando performance sicuramente interessanti, in linea con quanto raccontato negli anni passati, e rileviamo anche un crescente interesse al di fuori della regione, soprattutto legato ai mercati esteri. L’annata 2022 è stata sicuramente problematica per gli aspetti climatici, ma la fortuna dei vigneron è stata l’irrigazione di soccorso laddove possibile. Un inverno tutto sommato classico ha anticipato un 2023 in cui invece, a macchia di leopardo, le precipitazioni sono state ragguardevoli per la media regionale, portando con sé problemi di malattie come la peronospora, in linea con il panorama italico. Ma le condizioni pedoclimatiche e la costante ventilazione, presente soprattutto nella valle centrale, hanno aiutato i produttori e al momento non abbiamo notizie di perdite di produzione davvero significative, così come parrebbe che non ci siano previsioni vendemmiali particolarmente anticipate.

Per quanto riguarda il panorama delle aziende, dopo il boom degli anni passati assistiamo a un momento di stabilizzazione, con la nascita di pochissime nuove realtà e la conferma di tutte quelle in essere. Tra produttori privati e cantine cooperative al momento si contano più di 60 realtà produttive: piccole cantine per piccoli appezzamenti, anche se il trend della crescita della superficie vitata continua a salire.

Tutti i dettagli di tipologie, annate e zone di produzione e tutti i riconoscimenti che Slow Wine ha assegnato alle aziende della Valle d’Aosta sono disponibili qui.

La guida Slow Wine 2024

Il racconto delle 2.006 cantine visitate e recensite è affidato ancora una volta a schede che descrivono i vigneti e i migliori vini (in elenco gerarchico di qualità) disponibili in commercio, nonché le persone dell’azienda. Il lettore, inoltre, ha la possibilità di essere guidato in un viaggio ancora più immersivo grazie ai video girati durante le visite in cantina e in vigna, fruibili da 422 QR code.

Oltre alle schede dedicate alle cantine, Slow Wine fornisce un racconto puntuale delle migliori etichette con l’assegnazione di una serie di simboli e riconoscimenti: tra i Top Wine, l’edizione 2024 distingue i Vini Slow (vini che, oltre ad avere una qualità eccellente, condensano valori legati a territorio, storia e ambiente) e i Vini Quotidiani, ovvero vini di alta qualità con un prezzo massimo di 12 euro sullo scaffale. Alle cantine più interessanti viene invece assegnato il massimo riconoscimento della Chiocciola, che premia le aziende il cui lavoro ben interpreta i valori (organolettici, territoriali e ambientali) in sintonia con la filosofia di Slow Food. Seguono poi altri riconoscimenti quali la Bottiglia, ai produttori che esprimono un’ottima qualità per tutte le bottiglie presentate in degustazione, e la Moneta, alle realtà che esprimono un buon rapporto tra la qualità e il prezzo per tutte le bottiglie prodotte.

I numeri di Slow Wine 2024

25.100 vini assaggiati durante le degustazioni • 2.006 cantine visitate e recensite • 238 cantine buone, pulite e giuste premiate con il simbolo della Chiocciola • 198 cantine i cui vini esprimono un’eccellente qualità organolettica premiate con il simbolo della Bottiglia • 63 cantine i cui vini hanno un ottimo rapporto tra la qualità e il prezzo premiate con il simbolo della Moneta • 799 Top Wine, dal profilo organolettico eccellente di cui 421 Vini Slow: Top wine buoni, puliti e giusti e 130 Vino Quotidiano: Top wine che costano fino a 12 euro in enoteca • 540 cantine che offrono lo sconto del 10% sull’acquisto di vino per chi si presenta in azienda con l'edizione cartacea della guida Slow Wine 2024